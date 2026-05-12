Παρί Σεν Ζερμέν: H ασυνήθιστη προπόνηση των τερματοφυλάκων της εν όψει Τσάμπιονς Λιγκ

Η πρωταθλήτρια Ευρώπης Παρί Σεν Ζερμέν ετοιμάζεται να υπερασπιστεί τον τίτλο της απέναντι στην Άρσεναλ, που θα διεκδικήσει το πρώτο της τρόπαιο στο Τσάμπιονς Λιγκ. Η ομάδα του Λουίς Ενρίκε δεν υποτιμάει καθόλου την αντίπαλό της και σε βίντεο του RMC Sport φαίνεται να κάνει ασκήσεις στην προπόνηση προσαρμοσμένες στο παιχνίδι των «κανονιέρηδων».

Η ομάδα του Μικέλ Αρτέτα είναι γνωστή για τον μοναδικό τρόπο που χρησιμοποιεί τις στημένες φάσεις, από τις οποίες βρίσκει πολύ συχνά γκολ. Συγκεκριμένα, οι παίκτες της Άρσεναλ εμποδίζουν τους αντίπαλους αμυντικούς και κυρίως τους τερματοφύλακες, ώστε να κερδίσουν την μπάλα στον αέρα, θυμίζοντας σχεδόν μπασκετικά screen.



Οι Παριζιάνοι λοιπόν προσάρμοσαν την προπόνηση των τερματοφυλάκων τους, οι οποίοι, στο βίντεο που δημοσιεύτηκε, φαίνονται να προπονούνται σε απομακρύνσεις της μπάλας ενώ τους σπρώχνουν με ασπίδες επαφής. Ο σκοπός είναι να δοκιμαστούν σε συνθήκες μάχης σώμα με σώμα στη διεκδίκηση της μπάλας, κάτι που θα κληθούν να κάνουν στον αγώνα με την Άρσεναλ.



🧤👀 Les gardiens du PSG se préparent à être bousculés en finale de Ligue des Champions. pic.twitter.com/avJUlwEgAg — RMC Sport (@RMCsport) May 12, 2026





Ο Λουίς Ενρίκε γνωρίζει πολύ καλά τα δυνατά και τα αδύνατα σημεία των αντιπάλων του και προετοιμάζει την ομάδα του κατάλληλα. Υπενθυμίζεται ότι στον ημιτελικό κόντρα στην Μπάγερν που σφράγισε την πρόκριση, είχε δώσει εντολή στον τερματοφύλακά του να στέλνει εκτός γηπέδου τη μπάλα μετά τα άουτ για να ξεκινάνε οι Βαυαροί τις επιθέσεις τους από την αδύναμη τους πλευρά.