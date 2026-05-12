Ο Τάσος Χατζηγιοβάνης με το «καπνογόνα» του Πέτρου Ιακωβίδη σε φιέστα- Ποια είναι η σχέση τους

Ο Τάσος Χατζηγιοβάνης κατέκτησε με την Ομόνοια το Πρωτάθλημα στην πρώτη του σεζόν στην Κύπρο και πρωταγωνίστησε στη φιέστα.



Στη γιορτή που στήθηκε για την κατάκτηση του τίτλου, ο Έλληνας ποδοσφαιριστής εμφανίστηκε κρατώντας αναμμένο καπνογόνο ενώ για μουσική είχε το τραγούδι «Καπνογόνα» του γνωστού τραγουδιστή Πέτρου Ιακωβίδη.



Όταν ο Χατζηγιοβάνης ερωτήθηκε για την μουσική επιλογή αποκάλυψε το πως συνδέεται με τον τραγουδιστή.



Η αποκαλυπτική απάντησή του: «Εμένα ο Ιακωβίδης είναι κουμπάρος μου, έχει βαφτίσει το παιδί μου και μας πάντρεψε με τη γυναίκα μου. Εκτός αυτού είναι και τραγούδι που αρέσει στον κόσμο και σχετίζεται με τα γήπεδα με καπνογόνα και πανηγυρισμούς και είπα να τα ανάψουμε μαζί αλλά και να τιμήσω τον κουμπάρο μου».

