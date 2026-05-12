ΑΕΚ: Οι ξέφρενοι πανηγυρισμοί και η αποθέωση μέσα από τη κάμερα της Ένωσης

Ήταν μία ξεχωριστή βραδιά για την ΑΕΚ. Οι «κιτρινόμαυροι» κέρδισαν 2-1 με ανατροπή τον Παναθηναϊκό και σε συνδυασμό με την ισοπαλία στο Φάληρο κατέκτησαν το 14ο πρωτάθλημα στην ιστορία τους.

Τα πανηγύρια ήταν έξαλλα. Ενθουσιασμός και κλάμματα στις κερκίδες, αποθέωση σε παίκτες, προπονητή και πρόεδρο με τον Μάριο Ηλιόπουλο να το χαίρεται ιδιαίτερα.

Μόλις μπήκε το γκολ του Ζοάο Μάριο, ξεκίνησε ήδη η «τρέλα», ενώ όταν ο διαιτητής σφύριξε τη λήξη η οπαδοί της Ένωσης είχαν την ευκαιρία να πατήσουν το χορτάρι της Allwyn Arena και να αγκαλιάσουν από τη χαρά τους όποιον βρουν.

Οι εικόνες από τις κερκίδες, τα αποδυτήρια και τον αγωνιστικό χώρο ήταν συγκλονιστικές, με την κάμερα του AEK TV να καταγράφει κάθε ξέσπασμα, κάθε σύνθημα και κάθε στιγμή αυθεντικής κιτρινόμαυρης περηφάνιας.