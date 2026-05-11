ΑΕΚ: Το ζεϊμπέκικο του Ριμπάλτα και το γλέντι του Ηλιόπουλου σε νυχτερινό κέντρο

Η ΑΕΚ είναι και επίσημα πρωταθλήτρια Ελλάδας, κατακτώντας το πρωτάθλημα της Stoiximan Super League μετά τη μεγάλη νίκη της απέναντι στον Παναθηναϊκό για την 4η αγωνιστική των playoffs.

Η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς επικράτησε με 2-1 στη Νέα Φιλαδέλφεια, πραγματοποιώντας εντυπωσιακή ανατροπή και «κλειδώνοντας» μαθηματικά τον τίτλο δύο αγωνιστικές πριν από το φινάλε της διαδικασίας.

Στα αποδυτήρια της Ένωσης στήθηκε ένα ξέφρενο πάρτι, με τους ποδοσφαιριστές του Μάρκο Νίκολιτς να πανηγυρίζουν έντονα την τεράστια επιτυχία της ομάδας. Κεντρικό πρόσωπο των πανηγυρισμών ήταν ο ιδιοκτήτης της ΑΕΚ, Μάριος Ηλιόπουλος, ο οποίος εμφανίστηκε ιδιαίτερα φορτισμένος και γεμάτος ενθουσιασμό.

Σε μία από τις πιο χαρακτηριστικές στιγμές της βραδιάς, ο Ηλιόπουλος ανέβηκε πάνω σε τραπεζάκι κρατώντας κασκόλ της ομάδας, δίνοντας το σύνθημα για ακόμη πιο έντονους πανηγυρισμούς μέσα στα αποδυτήρια.

Το κλίμα παρέμεινε πανηγυρικό ακόμη και δύο ώρες μετά τη λήξη του αγώνα, με τη γιορτή να μεταφέρεται στη σουίτα της διοίκησης. Εκεί, ο Μάριος Ηλιόπουλος βρέθηκε μαζί με στενούς συνεργάτες και φίλους της ομάδας, ενώ από τα ηχεία ακούγονταν τραγούδια που συνδέθηκαν με τη φετινή πορεία της ΑΕΚ προς τον τίτλο.

Μία από τις στιγμές που ξεχώρισαν ήταν όταν ακούστηκε το τραγούδι «Ανήμερα του έρωτα» του Γιάννη Πάριου. Τότε, ο Χαβιέρ Ριμπάλτα εμφανίστηκε στον αγωνιστικό χώρο και άρχισε να χορεύει, στέλνοντας φιλιά προς τη σουίτα και δείχνοντας με έντονο τρόπο τη χαρά και τη συγκίνησή του για την επιτυχία της ομάδας και τη σχέση του με τον ιδιοκτήτη της ΑΕΚ.

Η εικόνα των πανηγυρισμών αποτύπωσε το κλίμα ενότητας και ενθουσιασμού που επικρατεί φέτος στην ΑΕΚ, σε μία σεζόν που ολοκληρώθηκε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο για τους «κιτρινόμαυρους».

Οι πανηγυρισμοί της ένωσης σε νυχτερινό κέντρο

Οι εορτασμοί συνεχίστηκαν για ώρες μετά την απονομή, με το κλίμα να μεταφέρεται αργότερα και σε νυχτερινό κέντρο, όπου βρέθηκε ο ιδιοκτήτης της ομάδας, Marios Iliopoulos, μαζί με φίλους και υποστηρικτές της ΑΕΚ.

Η ατμόσφαιρα ήταν αποθεωτική για τον ισχυρό άνδρα της Ένωσης, με τον κόσμο να φωνάζει συνθήματα όπως «είναι τρελός ο πρόεδρος» και «Super Mario», δείχνοντας την αποθέωση προς το πρόσωπό του μετά την επιτυχία της ομάδας.

Ο ίδιος πήρε αρκετές φορές το μικρόφωνο, συμμετέχοντας ενεργά στους πανηγυρισμούς και ξεσηκώνοντας τους παρευρισκόμενους, ενώ επανέλαβε και το σύνθημα που συνόδευσε την ΑΕΚ σε όλη τη διάρκεια της φετινής σεζόν:

«Υπομονή, επιμονή, πίστη και πάθος».

🥳 Ο Μάριος Ηλιόπουλος πήρε το μικρόφωνο και τραγούδησε -τι άλλο- το αγαπημένο του τραγούδι για να γιορτάσει το πρωτάθλημα!#aekfc pic.twitter.com/Ilmu5zRlPw — Athletiko (@athletiko_gr) May 11, 2026

Ξεχωριστή στιγμή της βραδιάς ήταν και η αναφορά του Νίκου Απέργη προς τον Μάριο Ηλιόπουλο και την ομάδα της ΑΕΚ. Ο γνωστός τραγουδιστής καλωσόρισε τον ιδιοκτήτη της Ένωσης με θερμά λόγια, τονίζοντας πως η ΑΕΚ παρουσίασε το καλύτερο ποδόσφαιρο της χρονιάς και άξιζε απόλυτα την κατάκτηση του τίτλου.

Παράλληλα, ευχήθηκε στην ομάδα να συνεχίσει με ανάλογες επιτυχίες και στην Ευρώπη τη νέα αγωνιστική περίοδο, μέσα σε αποθέωση από τους φίλους της Ένωσης που συνέχισαν να γιορτάζουν μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες.