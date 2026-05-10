ΑΕΚ: Πότε θα γίνει η απονομή του πρωταθλήματος στην Ένωση

Η ΑΕΚ είναι και επίσημα πρωταθλήτρια Ελλάδας για τη σεζόν 2025/26, ολοκληρώνοντας ένα ονειρικό βράδυ στην Allwyn Arena με επική ανατροπή απέναντι στον Παναθηναϊκό.

Η Ένωση επικράτησε 2-1 των «πράσινων» χάρη σε γκολ του Ζοάο Μάριο στις καθυστερήσεις της αναμέτρησης και σε συνδυασμό με την ισοπαλία στο ντέρμπι ανάμεσα σε Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ, εξασφάλισε και μαθηματικά τον τίτλο από την 4η αγωνιστική των Play Off της Stoiximan Super League.

Με αυτή τη νίκη, η ΑΕΚ έφτασε στην κατάκτηση του 14ου πρωταθλήματος της ιστορίας της, δύο αγωνιστικές πριν από το φινάλε της σεζόν, με τους φίλους της ομάδας να στήνουν από νωρίς γιορτή στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Η επίσημη φιέστα των «κιτρινόμαυρων» έχει προγραμματιστεί για την Κυριακή 17 Μαΐου, στην τελευταία αγωνιστική του πρωταθλήματος απέναντι στον Ολυμπιακό, όταν και θα πραγματοποιηθεί η απονομή του τροπαίου.