Μπαρτσελόνα - Ρεάλ Μαδρίτης 2-0: Πρωταθλητές με θρίαμβο στο Clásico

Η Μπαρτσελόνα με το 2-0 εναντίον της Ρεάλ Μαδρίτης στο Καμπ Νου κατέκτησε τo 29ο πρωτάθλημα Ισπανίας στην ιστορία της, με 3 αγωνιστικές να απομένουν. Τα Clásico μεταξύ των δύο ομάδων προκαλούν πάντα ενδιαφέρον, αλλά το σημερινό είχε ξεχωριστή σημασία καθώς ήταν «τελικός» για την Μπαρτσελόνα, που κέρδιζε τον τίτλο έστω και με ισοπαλία, ενώ η Ρεάλ συνεχίζει να ταλανίζεται από αναταραχές στα αποδυτήρια της. Απόντες λόγω τραυματισμού ήταν τα αστέρια των δύο ομάδων Λαμίν Γιαμάλ και Κιλιάν Εμπαπέ.

Το ματς:

Οι Καταλανοί έδειξαν από νωρίς τις διαθέσεις τους βάζοντας 2 γκολ σε λιγότερο από 18 λεπτά. Αρχικά, άνοιξαν νωρίς το σκορ στο 9΄ με απίστευτη απευθείας εκτέλεση του Μάρκους Ράσφορντ σε κερδισμένο φάουλ έξω από την περιοχή, ενώ στο 18΄ ο Φεράν Τόρες έκανε το 2-0 έπειτα από ασίστ του Ντάνι Όλμο με τακουνάκι.



Η Ρεάλ προσπάθησε να βγάλει αντίδραση με δύο αλλεπάλληλες χαμένες ευκαιρίες, πρώτα με τον Γκονθάλο Γκαρθία στο 22΄και ένα λεπτό αργότερα με τον Βινίσιους που βρέθηκε απέναντι στον τερματοφύλακα των «μπλαουγκράνα» αλλά κόπηκε τελευταία στιγμή από τον Έρικ Γκαρθία. Μεγάλη χαμένη ευκαιρία είχε στο 38΄και η «Μπάρτσα» όταν ο Φεράν Τόρες έβγαλε τετ-α-τετ τον Ράσφορντ που δεν κατάφερε να νικήσει τον Κουρτουά.

Στα πρώτα λεπτά του δευτέρου ημιχρόνου η Μπαρτσελόνα είχε τον έλεγχο του αγώνα, με τη Ρεάλ να μην καταφέρνει να βρει ούτε μία ευκαιρία. Αντίθετα η Μπαρτσελόνα στο 56΄ έφτασε κοντά στο 3-0 όταν ο Φεράν Τόρες βρέθηκε μόνος μπροστά στον Κουρτουά με τον Βέλγο τερματοφύλακα να του αρνείται το γκολ. Η πρώτη ευκαιρία των Μαδριλένων στο 65΄είχε την ίδια τύχη. Δύο πολύ μεγάλες ευκαιρίες έχασε και ο Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι στο 82ο και στο 84ο λεπτό.

Από το ντέρμπι δεν έλειψαν και οι εντάσεις με δύο συμπλοκές μεταξύ των δύο ομάδων, μία στο 52΄και μία στο 81΄στις οποίες δέχτηκαν κάρτα οι Ασένσιο, Όλμο και Άρνολντ, Ραφίνια αντίστοιχα.







Το σφύριγμα της λήξης βρήκε τους παίκτες του Χάνσι Φλικ να πανηγυρίζουν μαζί με τον κόσμο της ομάδας που αποθέωνε τους «campeones». Για τον ίδιο τον Φλικ πάντως, η χαρά του τίτλου επισκιάστηκε από τον θάνατο του πατέρα του για τον οποίο κρατήθηκε ενός λεπτού σιγή.

Το συγκεκριμένο Clásico έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς είναι η πρώτη φορά στην ιστορία του συγκεκριμένου ντέρμπι αναδεικνύεται πρωταθλήτρια Ισπανίας.



Μπαρτσελόνα: Χοάν Γκαρθία, Έρικ Γκαρθία, Κουμπαρσί, Μαρτίν, Κανσέλο, Γκάβι (Μπερνάλ 77΄), Πέδρι, Φερμίν (Μπαλντέ 88΄), Όλμο (ντε Γιόνγκ 64΄), Ράσφορντ (Ραφίνια 64΄), Φεράν (Λεβαντόφσκι 77΄).



Ρεάλ Μαδρίτης: Κουρτουά, Άρνολντ, Ασένσιο, Ρούντιγκερ, Φραν Γκαρθία, Καμαβινγκά (Πιτάρς 70΄), Τσουαμενί, Μπέλιγχαμ, Ντίαθ (Μασταντουόνο 79΄), Γκονθάλο Γκαρθία (Πέρεθ 79΄), Βινίσιους.

