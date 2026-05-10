ΑΕΚ: Έκρηξη χαράς στην «Allwyn Arena» για την κατάκτηση του πρωταθλήματος

Η ΑΕΚ κατέκτησε και μαθηματικά το πρωτάθλημα Ελλάδας, επιστρέφοντας στην κορυφή του ελληνικού ποδοσφαίρου και πανηγυρίζοντας τον 14ο τίτλο της ιστορίας της. Η Ένωση «σφράγισε» την κατάκτηση του τροπαίου το βράδυ της Κυριακής,μετά τη νίκη της με 2-1 απέναντι στον Παναθηναϊκό, σε συνδυασμό με την ισοπαλία 1-1 του Ολυμπιακού με τον ΠΑΟΚ στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης».



Με το τελευταίο σφύριγμα στη OPAP Arena επικράτησε πανδαιμόνιο, καθώς φίλοι της ΑΕΚ ξέσπασαν σε έξαλλους πανηγυρισμούς για την επιστροφή της ομάδας στην κορυφή. Το κλίμα στη Νέα Φιλαδέλφεια ήταν αποθεωτικό, με τον κόσμο να μπαίνει στον αγωνιστικό χώρο μέσα σε κλίμα ενθουσιασμού και συγκίνησης.



Ιδιαίτερα εκδηλωτικός ήταν και ο πρόεδρος της ΑΕΚ, Μάριος Ηλιόπουλος, ο οποίος εμφανώς συγκινημένος και γεμάτος ενθουσιασμό έτρεχε πάνω κάτω στον αγωνιστικό χώρο, συμμετέχοντας στους πανηγυρισμούς μαζί με παίκτες, τεχνικό επιτελείο και φιλάθλους.



Δείτε εικόνες από τους ξέφρενους πανηγυρισμούς στη Νέα Φιλαδέλφεια μετά τη μαθηματική κατάκτηση του τίτλου από την ΑΕΚ