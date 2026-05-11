ΑΕΚ: Η σύζυγος του Γιόβιτς έστειλε το δικό της συγκινητικό μήνυμα για την κατάκτηση του τίτλου

Η ΑΕΚ είναι και επίσημα πρωταθλήτρια Ελλάδας για τη σεζόν 2025/26, μετά από ένα ονειρικό βράδυ στην Allwyn Arena με επική ανατροπή απέναντι στον Παναθηναϊκό.

Η Ένωση επικράτησε 2-1 των «πράσινων» χάρη στο γκολ του Ζοάο Μάριο στις καθυστερήσεις της αναμέτρησης και σε συνδυασμό με την ισοπαλία στο ντέρμπι ανάμεσα σε Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ, εξασφάλισε και μαθηματικά τον τίτλο από την 4η αγωνιστική των Play Off της Stoiximan Super League.

Ο Λούκα Γιόβιτς «έφτιαξε» έτοιμο γκολ στον Πορτογάλο εξτρέμ, με το οποίο η ΑΕΚ εξασφάλισε το 14ο πρωτάθλημά της. Η σύζυγός του, Σοφία Μιλόγεβιτς και τα παιδιά του βρέθηκαν στο γήπεδο ώστε να πανηγυρίσουν μαζί με τον μπαμπά τους.

Η Μιλόγεβιτς, μετά το πάρτι που στήθηκε στην Ν.Φιλαδέλφεια προχώρησε σε μια ανάρτηση σχετικά με την πορεία του Σέρβου επιθετικού. Συγκεκριμένα, αναφέρθηκε σε μια διαδρομή 6 χρόνων με αμφισβήτηση, τον αγώνα, τα δάκρυα, όλη τη δουλειά που έχει κάνει.

Η ανάρτηση της Σοφία Μιλόγεβιτς

«Έξι χρόνια.

Έξι χρόνια με τίτλους που σε είχαν ξεγράψει. Έξι χρόνια με το «τι του συνέβη». Έξι χρόνια που ο κόσμος αποφάσισε ότι η ιστορία σου είχε τελειώσει πριν καν προλάβεις να τη γράψεις μέχρι το τέλος.

Εγώ όμως σε είδα, Λούκα. Είδα τις νύχτες που δεν μπορούσες να κοιμηθείς. Τις προπονήσεις που κανείς δεν κατέγραψε. Τα σιωπηλά δάκρυα, τις δυνατές προσευχές, τις μέρες που έδεσες τα παπούτσια σου όταν όλος ο κόσμος είχε σταματήσει να πιστεύει — εκτός από σένα. Εκτός από εμάς.

Χθες το βράδυ στην Αθήνα, δεν κέρδισες απλώς έναν τίτλο. Απάντησες σε κάθε αμφιβολία. Σε κάθε ψίθυρο. Σε κάθε άνθρωπο που έλεγε ότι είχες τελειώσει. Εκείνη η πάσα στο 93ο λεπτό δεν ήταν τύχη — ήταν έξι χρόνια αγώνα που βρήκαν την κατάλληλη στιγμή. Τι μαεστρία!

Ποτέ δεν ήσουν χαμένος, αγάπη μου. Γινόσουν. Και τα αξίζεις όλα.

Ποτέ δεν ήμουν πιο περήφανη. Και ο κόσμος; Ο κόσμος μόλις άρχισε να σε παρακολουθεί ξανά», έγραψε χαρακτηριστικά.