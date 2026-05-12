Stoiximan Super League: Τα δεδομένα σε πιθανή τριπλή ισοβαθμία Astera AKTOR, Πανσερραϊκού και ΑΕΛ

Η «μάχη» της παραμονής στα στα PlayOuts της Stoiximan Super League καλά κρατεί, τρεις αγωνιστικές πριν το φινάλε.

Το φετινό πρωτάθλημα μοιάζει να είναι το πιο αμφίρροπο των τελευταίων ετών τόσο στην ανάδειξη πρωταθλητή, όσο και στο κάτω διάζωμα για την ομάδα που θα συνεχίσει την πορεία της στη Super League 2. Βέβαια, το πρώτο κομμάτι πλέον είναι πιο ξεκάθαρο αφού η ΑΕΚ κατέκτησε και μαθηματικά τον τίτλο.

Τα δεδομένα και τα σενάρια υποβιβασμού

Οι ομάδες που κινδυνεύουν με βάση την βαθμολογία είναι Παναιτωλικός,Asteras AKTOR, Πανσερραϊκός και ΑΕΛ Novibet.

Η ομάδα του Αγρινίου έχει 34 βαθμούς ενώ 29 έχουν οι Αρκάδες, 28 η ομάδα από τις Σέρρες και 26 οι Λαρισαίοι.

Μάλιστα, σήμερα (12/5) για την 8η αγωνιστική των Play Outs, ο Παναιτωλικός θα υποδεχθεί την ΑΕΛ Novibet και ο Asteras AKTOR τον Πανσερραϊκό.

Σε περίπτωση που η ομάδα του Αγρινίου πάρει θετικό αποτέλεσμα και ανάλογα το αποτέλεσμα στην Τρίπολη μπορεί να εξασφαλίσουν μαθηματικά την παραμονή τους. Όμως το γεγονός ότι η απόσταση μεταξύ των ομάδων είναι πολύ μικρή, υπάρχει το σενάριο μεταξύ τους ισοβαθμία.

Υπάρχει και ένα ακραίο ενδεχόμενο τριπλής ισοβαθμίας των Asteras AKTOR, Πανσερραϊκός και ΑΕΛ Novibet, στο οποίο το «πάνω» χέρι έχουν οι Σερραίοι.

Το αποψινό αποτέλεσμα στην Τρίπολη δεν επηρεάζει ιδιαίτερα τα «λιοντάρια», καθώς στα προηγούμενα παιχνίδια έχουν «μαζέψει» 11 βαθμούς, έναντι 10 της ΑΕΛ Novibet και επτά του Astera AKTOR. Η Λάρισα έχει αγωνιστεί κόντρα στην ομάδα της Τρίπολης και τους Σερραίους οπότε δεν μπορεί να τους «προσπεράσει», οι οποίοι μετά την ισοπαλία (1-1) μεταξύ των ΑΕΛ Novibet και Asteras AKTOR πήραν το πλεονέκτημα σε περίπτωση ισοβαθμίας των τριών ομάδων.

Η βαθμολογία των PlayOuts 9-14

Ατρόμητος 40

Κηφισιά 37

Παναιτωλικός 34

Asteras AKTOR 29

Πανσερραϊκός 28

ΑΕΛ Novibet 26

Οι φετινές αναμετρήσεις των Astera AKTOR, Πανσερραϊκού και ΑΕΛ Novibet

Κανονική διάρκεια

Πανσερραϊκός-Asteras AKTOR 2-1

Asteras AKTOR-Πανσερραϊκός 0-1

ΑΕΛ Novibet-Asteras AKTOR 1-1

Asteras AKTOR-ΑΕΛ Novibet 2-2

ΑΕΛ Novibet-Πανσερραϊκός 1-0

Πανσερραϊκός-ΑΕΛ Novibet 0-2

Play Outs 9-14

Πανσερραϊκός-Asteras AKTOR 0-0

Asteras AKTOR-Πανσερραϊκός 12/5 19:00

ΑΕΛ Novibet-Asteras AKTOR 1-1

Asteras AKTOR-ΑΕΛ Novibet 3-1

ΑΕΛ Novibet-Πανσερραϊκός 0-1

Πανσερραϊκός-ΑΕΛ Novibet 1-1

Τι γίνεται σε περίπτωση τριπλής ισοβαθμίας

Πανσερραϊκός 11

ΑΕΛ Novibet 10

Asteras AKTOR 7

*Το μόνο σενάριο που θα αλλάξει τη σειρά κατάταξης είναι να κερδίσει σήμερα ο Asteras AKTOR τον Πανσερραϊκό, επειδή όμως εκ νέου τα «λιοντάρια» θα έχουν περισσότερους πόντους από τους Αρκάδες και την ΑΕΛ Novibet και εάν ο Παναιτωλικός εξακολουθεί να είναι από πάνω τους, τότε ξανά Asteras AKTOR και ΑΕΛ Novibet θα καταλάβουν τις δύο τελευταίες θέσεις. Απλά σε αυτή την περίπτωση η έκταση της πιθανής νίκης των Αρκάδων θα αποσαφηνίσει ποιος θα είναι 13ος και ποιος 14ος.