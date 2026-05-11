Αποθέωση για Ριμπάλτα στην Ιταλία: «Οδήγησε την ΑΕΚ στη κορυφή»

Η ΑΕΚ έφτασε για 14η φορά στην ιστορία της στη κατάκτηση του πρωταθλήματος και άνθρωποι όπως ο Μάριος Ηλιόπουλος, Ο Μάρκο Νίκολιτς αλλά και ο Χαβιέρ Ριμπάλτα πρωταγωνιστούν και παίρνουν τα εύσημα.

Ο τεχνικός διευθυντής της Ένωσης έφτασε στη χώρα μας το 2024 και από τη πρώτη στιγμή μιλούσε για ένα έργο που χτίζεται. Αμφισβητήθηκε από πολλούς πέρσι καθώς η ΑΕΚ έκανε μία από τις χειρότερες σεζόν στην ιστορία της με 0/6 στα Play offs, όμως φέτος με μάτι «αετίσιο» και με βοήθεια από τον Μάριο Ηλιόπουλο ο Ισπανός διέκρυνε ονόματα που έφτασαν τον «δικέφαλο» στη κορυφή.

Ο Ριμπάλτα είναι πολύ γνωστός για τις δουλιές του στην Ιταλία και ιδιαίτερα αναγνωρισμένος από αθλητές και δημοσιογράφους.

Συγκεκριμένα ένας από αυτούς ο Νικολό Σκίρα, σε ανάρτησή του στα social media τον αποθέωσε και έγραψε τα εξής:

«Ένα ακόμα επίτευγμα για τον Χαβιέρ Ριμπάλτα. Ο αθλητικός διευθυντής της ΑΕΚ κατακτά το ελληνικό πρωτάθλημα: τέταρτος τίτλος μετά από τους τρεις τίτλους που κατέκτησε στη Ρωσία με τη Ζενίτ.

Φτάνοντας στην Ελλάδα το 2024, μετά την εμπειρία του στην Πάρμα και στην Μαρσέιγ, ο Καταλανός οδήγησε την ΑΕΚ στην κορυφή χάρη σε μια δουλειά ανασυγκρότησης και κατασκευής του συλλόγου, όπου αναδιοργάνωσε την ομάδα με κανόνες και ταλέντο, μαζί με τη δουλειά στο γήπεδο του προπονητή Μάρκο Νίκολιτς. Μία από τις πολλές νικηφόρες διαισθήσεις του Ριμπάλτα μαζί με τις παλιές γνωριμίες της Serie A, τον Ζοάο Μάριο και τον Λούκα Γιόβιτς».