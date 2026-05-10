Υπέροχο στιγμιότυπο: Μικρός φίλος της ΑΕΚ πανηγύρισε κλαίγοντας στην αγκαλιά της μητέρας του

Η ΑΕΚ και οι φίλαθλοί της πανηγύρισαν την κατάκτηση του πρωταθλήματος μετά τη νίκη με 2-1 απέναντι στον Παναθηναϊκό. στην Allwyn Arena.

Η Ένωση έφτασε στην κατάκτηση του τρίτου πρωταθλήματός της στον 21ο αιώνα και του 14ου συνολικά στην ιστορία της. Μεγάλος πρωταγωνιστής ήταν ο Ζοάο Μάριο, ο οποίος πέτυχε το νικητήριο γκολ στις καθυστερήσεις, διαμορφώνοντας το τελικό 2-1.

Μετά τη λήξη της αναμέτρησης, οι πανηγυρισμοί στις εξέδρες ήταν έντονοι, όμως ιδιαίτερη συγκίνηση προκάλεσε η εικόνα ενός μικρού φίλου της ΑΕΚ. Ο νεαρός δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τα δάκρυά του από τη χαρά και τη συγκίνηση, με τη μητέρα του να τον αγκαλιάζει και να προσπαθεί να τον ηρεμήσει μέσα σε κλίμα γιορτής και έντονων συναισθημάτων. Η αγάπη για την ομάδα δεν έχει ηλικία και ο συγκεκριμένος πιτσιρικάς το επιβεβαίωσε.