Βαθμολογία Super League 1: Η ΑΕΚ πρωταθλήτρια Ελλάδας, ανοιχτή η «μάχη» της 2ης θέσης

Φινάλε... βγαλμένο από τα όνειρα κάθε φίλου της ΑΕΚ στην Allwyn Arena, πρωταθλήτρια η Ένωση για τη σεζόν 2025/26! Οι «κιτρινόμαυροι» με απόλυτο ήρωα στις καθυστερήσεις τον Ζοάο Μάριο (90'+3)έκαναν την ανατροπή απέναντι στον Παναθηναϊκό και σε συνδυασμό με την ισοπαλία ανάμεσα σε Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ στέφθηκαν πρωταθλητές της Stoiximan Super League από την 4η αγωνιστική των Play Off.

Ανοιχτή η «κούρσα» της δεύτερης θέσης που δίνει εισιτήριο στα προκριματικά του Champions League της επόμενης σεζόν.

Τα αποτελέσματα της αγωνιστικής

Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ 1-1

ΑΕΚ - Παναθηναϊκός 2-1

