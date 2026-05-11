Όταν ματς για 3-0 λήγει 1-1 τα λόγια είναι περιττά...

Για πέμπτο στη σειρά παιχνίδι φέτος, ο Ολυμπιακός δεν κατάφερε να νικήσει τον ΠΑΟΚ που αποδείχθηκε εφτάψυχος για ακόμη μία φορά και μοιραία παρέμεινε στην τρίτη θέση, μετά από ένα παιχνίδι που με βάση την εικόνα του, θα έπρεπε να έχει ντυθεί στα... κόκκινα από το πρώτο ημίχρονο και με χαρακτηριστική άνεση. Εχασαν τα άχαστα, με μοιραίο τον Ελ Καμπί, οι παίκτες του Μεντιλίμπαρ, αλλά όταν χάνεις τόσα γκολ και δέχεται την ισοφάριση στη μοναδική μεγάλη ευκαιρία των αντιπάλων σου, απλά είσαι άξιος της μοίρας σου...

Τις δύο αλλαγές που «φώναζαν» από το παιχνίδι της Τούμπας πραγματοποίησε στην ενδεκάδα ο προπονητής του Ολυμπιακού με τον Μπρούνο και τον Ποντένσε να παίρνουν θέση στο αρχικό σχήμα. Με αυτές τις δύο προσθήκες, ο Βάσκος κόουτς έδειξε εμπιστοσύνη στη δεξιά του πτέρυγα που δεν την πείραξε και διατήρησε τον Κοστίνια πίσω και τον Ροντινέι μπροστά του, ενώ άλλαξε όλη την αριστερή από την οποία προήλθαν τα δύο γκολ της νίκης του ΠΑΟΚ στο ματς της προηγούμενης Κυριακής. Αφησε, λοιπόν, έξω τον Ορτέγκα που συνήθως αντιμετωπίζει προβλήματα με τον Ζίβκοβιτς, αλλά και τον Ζέλσον, ο οποίος πέρα από την πενιχρή του συνεισφορά στο ανασταλτικό κομμάτι, έπρεπε να πάρει και ανάσες.

Το παιχνίδι ξεκίνησε με τις καλύτερες προϋποθέσεις για τους γηπεδούχους και μ' έναν Ποντένσε από τα παλιά, ο οποίος έκανε μία... χόρτα τον Κένι, δημιούργησε τουλάχιστον 3-4 καλές φάσεις για τους συμπαίκτες του, με κορυφαία την ασίστ στον Τσικίνιο που αστόχησε για εκατοστά στο 6', ενώ λίγο έλειψε να σκοράρει λίγο αργότερα στη διπλή ευκαιρία που έδειξε αντανακλαστικά ο Παβλένκα.

Ο «κοντός» ήταν ο καλύτερος παίκτης του γηπέδου και μόνιμη πηγή κινδύνων για την αριστερή πλευρά του ΠΑΟΚ, ωστόσο, όσες φορές κατάφερε να περάσει τη μπάλα στην περιοχή του «Δικεφάλου», οι συμπαίκτες του δεν μπόρεσαν ούτε μία φορά να στείλουν τη μπάλα στα δίχτυα. Δεν είναι τυχαίο ότι η ομάδα του Μεντιλίμπαρ δημιούργησε 8 τελικές, τις τρεις στον στόχο, με τον Παβλένκα να αποδεικνύεται ξανά «φύλακας Αγγελος» της εστίας του.

Από την άλλη πλευρά, οι φιλοξενούμενοι πέρασαν τη σέντρα στο 28ο λεπτό, χωρίς ίχνος υπερβολής κι έκλεισαν όλο το πρώτο μέρος με μια τελική του Κένι, ο οποίος έφυγε στην πλάτη της άμυνας, στο διάστημα που ο Ποντένσε ήταν ζαλισμένος από το κτύπημα που δέχθηκε στο κεφάλι (συγκρούστηκε με τον Μπρούνο) για να αντικατασταθεί στο μισάωρο από τον Ζέλσον.

Άλλο ματς χωρίς τον Ποντένσε

Είναι αλήθεια ότι από τη στιγμή που αποχώρησε με ζαλάδες ο Ντανιέλ, για να τον αντικαταστήσει ο συμπατριώτης και «κολλητός» του, ο Ολυμπιακός έγινε ξανά προβλέψιμος στο επιθετικό τρίτο. Παρότι πάτησε καλύτερα και κυριάρχησε απόλυτα, η άμυνα του ΠΑΟΚ δεν αντιμετώπισε σοβαρά προβλήματα έως την ανάπαυλα, παρότι δεν απείλησε καθόλου την εστία του Τζολάκη.

Με λίγη περισσότερη προσοχή και λίγη περισσότερη τύχη, ο Ελ Καμπί θα μπορούσε να σκοράρει σε τουλάχιστον τρεις περιπτώσεις και ο Τσικίνιο σε άλλες δύο, με τη δεύτερη να βρίσκει τον γκολκίπερ του ΠΑΟΚ πεσμένο, αλλά ακόμη κι έτσι, η μπάλα πήγε πάνω του, με αποτέλεσμα να γλιτώσει το σίγουρο γκολ. Κάπως έτσι ένα ματς που θα μπορούσε να είναι τουλάχιστον 2-0, βρήκε τις δύο ομάδες να πηγαίνουν ισόπαλες για την ανάπαυλα.

Με δέκα φάουλ (πέντε για την κάθε ομάδα) έβγαλε το πρώτο μέρος ο Ισπανός διαιτητής. Το β' μέρος ξεκίνησε πάλι με τεράστια ευκαιρία του Ελ Καμπί, ο οποίος μετά από λάθος του Παβλένκα, βρέθηκε μόνος του με το τέρμα, αλλά... σημάδεψε τον Κεντζιόρα! Αν έχεις τύχη διάβαινε... Πιο κλασική ευκαιρία δεν γινόταν να παρουσιαστεί και σε κενή εστία ο κορυφαίος σκόρερ του Ολυμπιακού πέτυχε τον μοναδικό αμυντικό που υπερασπιζόταν στην εστία και ο οποίος το πανηγύρισε σα να είχε σκοράρει ο ίδιος!



Οι γηπεδούχοι προσπάθησαν με νύχια και με δόντια να βρουν τρόπο να επιβληθούν, αλλά η μπάλα δεν τους ήθελε με τίποτα, ακόμη κι όταν η ένταση ανέβηκε μαζί με κάποιες αψιμαχίες εκατέρωθεν. Νέα διπλή ευκαιρία με τον Ζέλσον, με τη μπάλα να φεύγει ψηλά και την ομάδα του Λουτσέσκου να αμύνεται με έντεκα παίκτες πίσω από τη μπάλα.

Βρήκε το γκολ και το... επέστρεψε

Ευκαιρία στην ευκαιρία και με τον Ελ Καμπί εκνευριστικά άστοχο, το λύση έδωσε τελικά ο Ροντινέι με τη συμπλήρωση μιας ώρας αγώνα, με κεφαλιά παρακαλώ, έπειτα από υπέροχη ασίστ του Σαντιάγκο Εσε. Θα ήταν κρίμα κι άδικο να μην βρει γκολ, ο Ολυμπιακός που επιτέθηκε με κάθε τρόπο, κυριάρχησε απόλυτα και θα έπρεπε να έχει καθαρίσει το παιχνίδι πολύ νωρίτερα...

Πάνω που χάρηκαν, ωστόσο, οι 30.000 και πλέον φίλοι των «ερυθρολεύκων», η άμυνα ήπιε πάλι θάλασσα, λάθος του Κοστίνια και ισοφάριση από τον Κωνσταντέλια στην πρώτη τελική του ΠΑΟΚ στο δεύτερο ημίχρονο κυριολεκτικά από το πουθενά! Ετσι είναι, όμως, το ποδόσφαιρο. Οταν έχεις χάσει ένα τσουβάλι γκολ και καταφέρνεις να προηγηθείς, αλλά δεν μπορείς να κρατήσεις το προβάδισμα ούτε δέκα λεπτά θα το πληρώσεις...

Με 25 σουτ ο Ολυμπιακός, οκτώ ο ΠΑΟΚ, 6 μεγάλες ευκαιρίες ο Ολυμπιακός, μόλις μία ο ΠΑΟΚ κι... 1-1. Την ώρα που το ίδιο σκορ υπήρχε και στο ντέρμπι της ΑΕΚ με τον Παναθηναϊκό, οι «ερυθρόλευκοι» δεν κατάφεραν να πάρουν ούτε αυτό το τρίποντο που θα μάζευε τη διαφορά στο -4 με δύο ματς να απομένουν ως το φινάλε της σεζόν. Τελικά το νικητήριο γκολ το βρήκε η ΑΕΚ και η σεμνή τελετή έλαβε τέλος...

Πάλι καλά δηλαδή που ο Ισπανός ρέφερι πήρε πίσω, μέσω VAR, την αστεία απόφαση για πέναλτι σε χέρι του Ρέτσου στο 85', το οποίο ήταν κολλημένο έπειτα από σουτ του Οζντόεφ. Αν το βλέπαμε κι αυτό θα ήταν το... ριφιφί της χρονιάς, αλλά τι να το κάνεις.