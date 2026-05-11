Θερμό ενδιαφέρον της Μπράιτον για τον Τζολάκη σύμφωνα με τα ξένα ΜΜΕ

Οδεύουμε προς το τέλος της σεζόν και ήδη η μεταγραφολογία για το καλοκαίρι έχει ξεκινήσει, καθώς οι ομάδες κοιτάζουν ήδη την επόμενη σεζόν. Το όνομα του Κωσταντή Τζολάκη είναι ένα από τα καυτά ονόματα και το φετινό καλοκαίρι, με την Μπράιτον να φαίνεται πως είναι μια από τις βασικές ενδιαφερόμενες.

Συγκεκριμένα όπως αναφέρει δημοσίευμα του «Transferfeed», ο 23χρονος τερματοφύλακας του Ολυμπιακού βρίσκεται στο στόχαστρο κορυφαίων ευρωπαϊκών συλλόγων και οι «γλάροι» φαίνεται να είναι μέσα στους βασικούς ενδιαφερόμενους. Ο διεθνής τερματοφύλακας δεσμεύεται με συμβόλαιο μέχρι τον Ιούνιο του 2027 και έχει δει τις μετοχές του να εκτοξεύονται μετά τις εξαιρετικές εμφανίσεις του σε Ελλάδα και Ευρώπη, ενώ η χρηματιστηριακή του αξία να αγγίζει ήδη τα 15-18 εκατ. ευρώ.

Η Μπράιτον έχει επενδύσει στο ελληνικό ταλέντο, καθώς οι Τζίμας και Κωστούλας βρίσκονται ήδη στο ρόστερ και σε περίπτωση μεταγραφής θα βοηθήσουν στην άμεση προσαρμογή του πορτιέρε των «ερυθρόλευκων», όμως είναι πολύ νωρίς ακόμα να μιλάει κανείς για κάτι τέτοιο.