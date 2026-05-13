Τα ποσά που έβαλαν στα ταμεία τους οι ελληνικοί σύλλογοι από την UEFA τη σεζόν 2025/26

Θετικό πρόσημο άφησε η ευρωπαϊκή σεζόν 2025-2026 για τις ελληνικές ομάδες, τόσο σε αγωνιστικό όσο και σε οικονομικό επίπεδο. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε η γνωστή πλατφόρμα ανάλυσης ποδοσφαίρου Football Meets Data, οι τέσσερις ελληνικοί σύλλογοι που συμμετείχαν στις διοργανώσεις της UEFA εξασφάλισαν σημαντικά ποσά από την παρουσία και τις πορείες τους στην Ευρώπη.



Στην κορυφή της λίστας βρίσκεται ο Ολυμπιακός, ο οποίος αγωνίστηκε στο Champions League και πραγματοποίησε εξαιρετική πορεία μέχρι τα play-off της διοργάνωσης. Οι «ερυθρόλευκοι» αποκλείστηκαν από τη Μπάγερ Λεβερκούζεν, ωστόσο τα συνολικά τους έσοδα έφτασαν τα 43,1 εκατομμύρια ευρώ, ποσό που αποτελεί την κορυφαία ελληνική επίδοση της χρονιάς.

💰 UEFA prize money — 🇬🇷 Super League clubs (2025/26):



🔵 €43.2m Olympiacos

🟠 €15.4m PAOK

🟠 €12.2m Panathinaikos

🟢 €10.9m AEK Athens



4 Greek clubs have banked a combined €81.6m in UEFA prize money this season.



🔵 Olympiacos leads with €43.2m - more than half of… pic.twitter.com/ttgOx1MQ5N — Football Meets Data (@fmeetsdata) May 13, 2026





Δεύτερος σε έσοδα ήταν ο ΠΑΟΚ. Η ομάδα της Θεσσαλονίκης συμμετείχε στο Europa League και έφτασε μέχρι τα play-off, όπου αποκλείστηκε από τη Θέλτα. Η ευρωπαϊκή της πορεία απέφερε συνολικά 15,4 εκατομμύρια ευρώ.



Ακολουθεί ο Παναθηναϊκός, ο οποίος έφτασε μέχρι τη φάση των «16» του Europa League, πριν αποκλειστεί από τη Ρεάλ Μπέτις. Οι «πράσινοι» εξασφάλισαν έσοδα ύψους 12,2 εκατομμυρίων ευρώ από τη φετινή τους παρουσία στην Ευρώπη.



Τέλος, η ΑΕΚ πραγματοποίησε αξιόλογη πορεία στο Conference League, φτάνοντας μέχρι τα προημιτελικά της διοργάνωσης. Η «Ένωση» αποκλείστηκε από τη Ράγιο Βαγιεκάνο και έβαλε στα ταμεία της συνολικά 10,9 εκατομμύρια ευρώ.