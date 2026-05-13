Μουζακίτης: Παραμένει μεταγραφικός στόχος της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, σύμφωνα με τους Άγγλους

Ο Χρήστος Μουζακίτης είναι ένα ταλέντο που απασχολεί ακόμα τις ευρωπαϊκές ομάδες για την ερχόμενη μεταγραφική περίοδο.

Μετά το ενδιαφέρον ποδοσφαιρικών «μεγαθηρίων», σύμφωνα με δημοσίευμα του «Sky Sports», οι «κόκκινοι διάβολοι» έχουν ανοίξει έντονα το scouting τους για την ενίσχυση στη μεσαία γραμμή, με στόχο την απόκτηση τουλάχιστον δύο χαφ το καλοκαίρι και τη δημιουργία μιας ευρύτερης λίστας επιλογών.

Μέσα λοιπόν σε αυτή τη λίστα βρίσκεται ο χαφ του Ολυμπιακού, που στα 20 του σε 2 χρονιές στην επαγγελματική ομάδα των Πειραιωτών, έχει αποδείξει πως θα μπορούσε να να αγωνιστεί στο εξωτερικό και αν θα μπορέσει να σταθεί είναι ξεκάθαρα στο «χέρι» του.

🚨🔴| Younger talents being monitored include Ayoub Bouaddi of Lille OSC and Christos Mouzakitis from Olympiacos.



— Byka 🇮🇩 (@UtdByka) May 13, 2026

Ο Μούζα έχει καταγράψει 39 συμμετοχές φέτος με απολογισμό τρεις ασίστ και ένα γκολ, ενώ το συμβόλαιό του με τον Ολυμπιακό ολοκληρώνεται το καλοκαίρι του 2029, με την χρηματιστηριακή του αξία να έχει εκτοξευτεί πλέον στα 25 εκατομμύρια ευρώ.