Ολυμπιακός: Τα νεότερα για την κατάσταση των Ποντένσε και Έσε ενόψει ΑΕΚ

Ο Ολυμπιακός συνεχίζει την προετοιμασία του για το κρίσιμο ντέρμπι απέναντι στην πρωταθλήτρια ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια, με τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ να βλέπει τον Ντάνιελ Ποντένσε να ανεβάζει ρυθμούς, αλλά να περιμένει νεότερα για την κατάσταση του Σαντιάγκο Έσε.



Ο Πορτογάλος εξτρέμ επέστρεψε σταδιακά στις προπονήσεις, μετά τη διάσειση που υπέστη στο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ, όταν συγκρούστηκε με τον Ονιεμαέτσι. Για τον λόγο αυτό έμεινε εκτός από το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό, καθώς ακολουθήθηκε το προβλεπόμενο πρωτόκολλο της FIFA για τέτοιου είδους τραυματισμούς.



Σύμφωνα με τις οδηγίες της FIFA, ο ποδοσφαιριστής πρέπει αρχικά να παραμείνει εκτός έντονης δραστηριότητας για 24 έως 48 ώρες και στη συνέχεια να περάσει σταδιακά από συγκεκριμένα στάδια επανένταξης, μέχρι να πάρει το «οκ» για επιστροφή στους αγώνες. Ο Ποντένσε έχει ήδη ξεκινήσει ατομικό και μέρος του κανονικού προγράμματος, προσπαθώντας να προλάβει έστω μια θέση στην αποστολή για το ματς με την ΑΕΚ.



Την ίδια ώρα, ο Σαντιάγκο Έσε ακολουθεί θεραπεία μετά τον τραυματισμό που αποκόμισε απέναντι στον Παναθηναϊκό. Οι άνθρωποι του Ολυμπιακού παρακολουθούν καθημερινά την κατάστασή του, με τις πρώτες εκτιμήσεις πάντως να είναι αισιόδοξες, αφού δεν φαίνεται να υπάρχει σοβαρή ζημιά.



Ο Αργεντινός μέσος θέλει να δώσει το «παρών» στο ντέρμπι της τελευταίας αγωνιστικής και οι πιθανότητες να συμπεριληφθεί στην αποστολή παραμένουν ανοιχτές, ακόμη κι αν δεν ξεκινήσει βασικός.