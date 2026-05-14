Ολυμπιακός: Οριστικά ελεύθερος ο Ντιόγκο Λέιτε - Το προφίλ του Πορτογάλου στόπερ

Με το κρίσιμο παιχνίδι απέναντι στην ΑΕΚ στην Allwyn Arena που θα κρίνει τη δεύτερη θέση και την παρουσία στα προκριματικά του Champions League, κλείνει η φετινή χρονιά για τον Ολυμπιακό.



Ήδη έχουν ανοίξει αρκετά ζητήματα γύρω από το ρόστερ, σχετικά με πιθανές αποχωρήσεις και μεταγραφικές ανάγκες. Μία από τις θέσεις που αναμένεται να απασχολήσουν έντονα τους Πειραιώτες είναι εκείνη του κεντρικού αμυντικού.



Ανάμεσα στα ονόματα που έχουν συνδεθεί με τους «ερυθρόλευκους» βρίσκεται και εκείνο του Ντιόγκο Λέιτε. Ο 27χρονος στόπερ ανήκει στην Ουνιόν Βερολίνου, όμως σύμφωνα με τα τελευταία ρεπορτάζ μένει και επίσημα ελεύθερος στο τέλος του επόμενου μήνα.

🚨 Diogo Leite 𝗦𝗔𝗜 do Union Berlin a custo zero no final da época e torna-se num 𝗝𝗢𝗚𝗔𝗗𝗢𝗥 𝗟𝗜𝗩𝗥𝗘. pic.twitter.com/4KIdW5lNMk — Diário de Transferências (@DTransferencias) May 14, 2026

Η περίπτωσή του βρίσκεται στα υπόψη των Πειραιωτών όπως αναφέρουν δημοσιεύματα το τελευταίο διάστημα, καθώς πρόκειται για έναν αμυντικό με εμπειρία και παραστάσεις από υψηλό επίπεδο, στοιχεία που αναζητά ο Ολυμπιακός ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου.

Το προφίλ του Ντιόγκο Λέιτε

Ο Ντιόγκο Λέιτε γεννήθηκε στο Πόρτο στις 23 Ιανουαρίου του 1999, είναι αριστεροπόδαρος κεντρικός αμυντικός, έχει ύψος 1,90 μ. και αγωνίζεται στην Ουνιόν Βερολίνου από το καλοκαίρι του 2023.



Ξεκίνησε από τις ακαδημίες της Πόρτο και έκανε το επαγγελματικό του ντεμπούτο με την πρώτη ομάδα το 2019. Με τη φανέλα της Πόρτο κατέγραψε συνολικά 53 συμμετοχές, τρία γκολ και μία ασίστ, ενώ κατέκτησε και το πρωτάθλημα Πορτογαλίας τη σεζόν 2019-20. Στη συνέχεια, τη σεζόν 2021/22, παραχωρήθηκε δανεικός στην Μπράγκα, όπου πραγματοποίησε γεμάτη χρονιά με 34 συμμετοχές, παίρνοντας σημαντικό χρόνο συμμετοχής που τον βοήθησε αρκετά.



Το καλοκαίρι του 2023 η Ουνιόν Βερολίνου τον απέκτησε από την Πόρτο έναντι περίπου 7 εκατομμυρίων ευρώ και από τότε αποτελεί βασικό στέλεχος της γερμανικής ομάδας στη Bundesliga. Τη φετινή σεζόν μετρά 22 συμμετοχές στο γερμανικό πρωτάθλημα χωρίς γκολ ή ασίστ, ενώ έχει ακόμη δύο συμμετοχές στο κύπελλο Γερμανίας, όπου έχει σκοράρει μία φορά.



Σε επίπεδο εθνικών ομάδων, ο Λέιτε έχει περάσει από όλες τις μικρές εθνικές της Πορτογαλίας. Με την ομάδα Νέων κατέγραψε 22 συμμετοχές και ένα γκολ, ενώ ήταν μέλος της Πόρτο που κατέκτησε το UEFA Youth League τη σεζόν 2018-19.



Η χρηματιστηριακή του αξία τη δεδομένη στιγμή υπολογίζεται στα 12 εκατομμύρια ευρώ, ενώ σύμφωνα με τα τελευταία ρεπορτάζ οι ετήσιες απολαβές που ζητά φτάνουν κοντά στο 1 εκατομμύριο ευρώ.