Βαθμολογία Super League: Τι χρειάζονται Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ για την 2η θέση

Ο Ολυμπιακός επέστρεψε στα νικηφόρα αποτελέσματα, επικρατώντας με 1-0 του Παναθηναϊκού για την πέμπτη αγωνιστική των playoffs της Stoiximan Super League και έβαλε «φωτιά» στη μάχη της δεύτερης θέσης.

Η νίκη αυτή έδωσε στους Πειραιώτες προβάδισμα δύο βαθμών έναντι του ΠΑΟΚ, ο οποίος την ίδια ώρα αναδείχθηκε ισόπαλος 1-1 απέναντι στην ΑΕΚ.

Έτσι, μία αγωνιστική πριν από το φινάλε των playoff, η υπόθεση της δεύτερης θέσης που οδηγεί στα προκριματικά του UEFA Champions Leagueπαραμένει απολύτως ανοιχτή και αναμένεται να κριθεί μέχρι το τελευταίο λεπτό της σεζόν.

Το ενδεχόμενο ισοβαθμίας ανάμεσα σε Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ εξακολουθεί να βρίσκεται στο τραπέζι, με τους Θεσσαλονικείς να διατηρούν το πλεονέκτημα στα μεταξύ τους παιχνίδια. Η ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου μετρά φέτος δύο νίκες και δύο ισοπαλίες απέναντι στους «ερυθρόλευκους», κάτι που της δίνει το πάνω χέρι σε περίπτωση που οι δύο ομάδες ολοκληρώσουν τη διαδικασία με τους ίδιους βαθμούς.

Αυτό σημαίνει πως οι «ερυθρόλευκοι» χρειάζονται στην τελευταία αγωνιστική να συγκεντρώσουν τους ίδιους ή περισσότερους βαθμούς από τον «δικέφαλο», ώστε να διατηρήσουν τη δεύτερη θέση και να εξασφαλίσουν το ευρωπαϊκό εισιτήριο.

Από την άλλη πλευρά, ο ΠΑΟΚ θέλει καλύτερο αποτέλεσμα από εκείνο των Πειραιωτών στην αυλαία των playoff, προκειμένου να προσπεράσει τον Ολυμπιακό στη βαθμολογία και να κατακτήσει εκείνος τη δεύτερη θέση της τελικής κατάταξης.

Με τα δεδομένα όπως έχουν διαμορφωθεί, η τελευταία αγωνιστική προμηνύεται ιδιαίτερα δραματική, με τη μάχη για το Champions League να παραμένει ανοιχτή μέχρι τέλους.

Επόμενες αγωνιστικές των playoff

ΑΕΚ - Ολυμπιακός 17/05 (19:30)

Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ 17/05 (19:30)

Η βαθμολογία των playoff