Ράφα Μπενίτεθ: Πρωταγωνιστής σε ντοκιμαντέρ του Netflix

Στην πλατφόρμα streaming Netflix θα κυκλοφορήσει σε λίγες μέρες ντοκιμαντέρ με πρωταγωνιστή τον προπονητή του Παναθηναϊκού, Ράφα Μπενίτεθ. Το ντοκιμαντέρ πραγματεύεται την θρυλική σεζόν της Λίβερπουλ στο Champions League το 2005, που οδήγησε στον μεγάλο τελικό που έμεινε στην ιστορία ως «το θαύμα της Κωνσταντινούπολης».



Στο trailer που δημοσίευσε το Netflix φαίνονται να μας εξιστορούν από τη δική τους οπτική τα γεγονότα πρωταγωνιστές της Λίβερπουλ όπως ο Στίβεν Τζέραρντ, ο Τζέιμι Κάραχερ και φυσικά ο Ισπανός τεχνικός που υπήρξε ο «αρχιτέκτονας» του θρυλικού επιτεύγματος. Μάλιστα ο Μπενίτεθ σε στιγμιότυπο του trailer ακούγεται να λέει χαρακτηριστικά: «Τώρα ακούστε με».



A new manager, departing striker, and a season in chaos ends in European glory. You’ve heard the story, but not like this.



UNTOLD UK: LIVERPOOL’S MIRACLE OF ISTANBUL premieres 19 May, featuring interviews from Steven Gerrard, Jamie Carragher, Rafael Benitez, Xabi Alonso and… pic.twitter.com/fYzAnYyiz8 — Netflix UK & Ireland (@NetflixUK) May 14, 2026





Στον τελικό, η ομάδα του Μέρσεϊσάιντ είχε βρεθεί να χάνει 3-0 στο ημίχρονο, αλλά κατάφερε να ισοφαρίσει σε 3-3 και τελικά να κατακτήσει το τρόπαιο στη διαδικασία των πέναλτι. Το σπουδαίο comeback της Λίβερπουλ, θεωρείται ακόμα από τους ποδοσφαιρόφιλους μια από τις μεγαλύτερες ανατροπές στην ιστορία του ποδοσφαίρου και αποτελεί αδιαμφισβήτητα τη σπουδαιότερη στιγμή στην πλούσια καριέρα του Ράφα Μπενίτεθ.