Ράφα Μπενίτεθ: Πρωταγωνιστής σε ντοκιμαντέρ του Netflix
Το Netflix ετοιμάζει ντοκιμαντέρ για το κορυφαίο επίτευγμα του Ισπανού με τη Λίβερπουλ.
Στην πλατφόρμα streaming Netflix θα κυκλοφορήσει σε λίγες μέρες ντοκιμαντέρ με πρωταγωνιστή τον προπονητή του Παναθηναϊκού, Ράφα Μπενίτεθ. Το ντοκιμαντέρ πραγματεύεται την θρυλική σεζόν της Λίβερπουλ στο Champions League το 2005, που οδήγησε στον μεγάλο τελικό που έμεινε στην ιστορία ως «το θαύμα της Κωνσταντινούπολης».
Στο trailer που δημοσίευσε το Netflix φαίνονται να μας εξιστορούν από τη δική τους οπτική τα γεγονότα πρωταγωνιστές της Λίβερπουλ όπως ο Στίβεν Τζέραρντ, ο Τζέιμι Κάραχερ και φυσικά ο Ισπανός τεχνικός που υπήρξε ο «αρχιτέκτονας» του θρυλικού επιτεύγματος. Μάλιστα ο Μπενίτεθ σε στιγμιότυπο του trailer ακούγεται να λέει χαρακτηριστικά: «Τώρα ακούστε με».
Στον τελικό, η ομάδα του Μέρσεϊσάιντ είχε βρεθεί να χάνει 3-0 στο ημίχρονο, αλλά κατάφερε να ισοφαρίσει σε 3-3 και τελικά να κατακτήσει το τρόπαιο στη διαδικασία των πέναλτι. Το σπουδαίο comeback της Λίβερπουλ, θεωρείται ακόμα από τους ποδοσφαιρόφιλους μια από τις μεγαλύτερες ανατροπές στην ιστορία του ποδοσφαίρου και αποτελεί αδιαμφισβήτητα τη σπουδαιότερη στιγμή στην πλούσια καριέρα του Ράφα Μπενίτεθ.