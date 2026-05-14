Το αιχμηρό μήνυμα Καραπαπά στον Παναθηναϊκό: «Δεν θα έρθετε;»

Ο αντιπρόεδρος της ΠΑΕ Ολυμπιακός Κώστας Καραπαπάς επίλεξε να σχολιάσει τον αποκλεισμό του Παναθηναϊκού AKTOR από τη Βαλένθια με δύο δημοσιεύσεις στο instagram, με αιχμηρό μήνυμα προς τους «πράσινους».



Το Final Four φιλοξενείται στην Αθήνα και το T-Center, το παρών θα δώσει τελικά μόνο ο Ολυμπιακός, με τη μεγάλη ευκαιρία να κατακτήσει το τρόπαιο στο γήπεδο του «αιώνιου» αντιπάλου του.



Στα δύο stories του Κώστα Καραπαπά εμφανίζονται δύο εικόνες σχολιάζουν σκωπτικά το γεγονός ότι στο Telekom Center τελικά θα βρεθούν μόνο οι «ερυθρόλευκοι», καθώς και το γεγονός ότι οι φίλαθλοι του Παναθηναϊκού θα κοιτάξουν πιθανότατα να μεταπωλήσουν τα εισιτήρια που προμηθεύτηκαν για το Final Four.



Οι δύο αναρτήσεις:



