Γιώργος Μπαρτζώκας: «Η απουσία του Παναθηναϊκού από το Final Four... Δεν μας ενδιαφέρει...»

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας μίλησε στην καθιερωμένη media day της EuroLeague ενόψει του Final Four της Αθήνας στο T-Center (22-24 Μαΐου).

Τι είπε ο κόουτς Μπαρτζώκας για την απουσία των «πρασίνων» από το Final Four:

«Δεν έχει καμία σχέση, δεν μας ενδιαφέρει ποιος δεν είναι. Ενδιαφέρει προφανώς όλους αυτούς που αλληλοκάνουν πλάκα ο ένας στον άλλον, στα social media όπως δείτε κι εσείς. Εμείς ούτως ή άλλως με τη Φενέμπαρχτσε θα παίζαμε και με αυτήν θα παίξουμε.

Το ποιος θα είναι μετά είναι κάτι τελείως δευτερεύον γιατί πρέπει να φτάσουμε εκεί να παίξουμε. Οπότε δεν μας νοιάζει καθόλου μέσα σε αυτό το πράγμα.

Νομίζω δεν περιμένετε να σας πω κάτι άλλο από αυτό που θα πω. Δεν παίζει καθόλου ρόλο ποιος είναι ο αντίπαλος. Είμαστε ο Ολυμπιακός και πρέπει να κοιτάξουμε ένα παιχνίδι που έχουμε να δίνουμε στους Φενέρμπαχτσε, που θα είναι πολύ δύσκολο και πολύ απαιτητικό.

Οποιαδήποτε άλλου είδους σκέψεις, συζήτηση για το πού παίζουμε, αν λείπει ο αντίπαλος, είναι πονηρού. Εμείς εκπροσωπούμε την ομάδα μας και θέλουμε να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε. Αυτό μόνο».

Μίλησε επίσης για το αν υπάρχει έξτρα πίεση για τους παίκτες του, διότι η Φενέρμπαχτσε είναι πρωταθλήτρια Ευρώπης και η ομάδα του καλείται να την αντιμετωπίσει στον πρώτο ημιτελικό (22/5, 18:00).

«Όχι καθόλου. Νομίζω όποιος ξέρει την ψυχοσύνθεση των παικτών του Ολυμπιακού, ξέρει ότι όλα αυτά δεν παίζουν κανένα ρόλο. Η πίεση στον Ολυμπιακό είναι δεδομένη. Αλλά και σε όλες αυτές τις ομάδες αυτού του είδους, δηλαδή του μεγέθους.

Η αλήθεια είναι ότι η Φενέρμπαχτσε είναι η πρωταθλήτρια Ευρώπης μέχρι να μην είναι. Και αφού λοιπόν είναι, πρέπει να την αντιμετωπίσει σαν μια ομάδα με μεγάλες δυνατότητες και με μεγάλο χαρακτήρα προφανώς. Για να πάρεις την EuroLeague πρέπει να έχεις χαρακτήρα», δήλωσε ο προπονητής του Ολυμπιακού.

Σχετικά με την περσινή παρουσία του Ολυμπιακού στο Άμπου Ντάμπι

«Πέρσι μέσα στην ομάδα ξέρουμε καλά ότι είχαμε έξι τραυματίες και η ομάδα μας ήταν τελείως εκτός φόρμας στο Final Four για τους λόγους που ξέραμε όλοι μέσα στην ομάδα. Φέτος, να χτυπήσω ξέρουμε είμαστε υγιείς, έχουμε καλύτερη προετοιμασία για ένα Final Four από αυτή που είχαμε πέρσι. Αλλά κάθε χρονιά έχει τις δικές της απαιτήσεις, ιδιαιτερότητες και προφανώς και το ρόστερ μας, ένας μεγάλος κορμός είναι εδώ από πέρσι, αλλά υπάρχουν και νέες προσθήκες.

Γενικά ο ανθρώπινος παράγοντας είναι πολύ σημαντικός πώς ο καθένας από εμάς θα διαχειριστεί την πίεση, πόσο συγκεντρωμένος θα είναι, πόσο θα αποφύγουμε την έκθεση στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, πόσο θα αποφύγουμε τις πονηρές ερωτήσεις που κάνουν τη συνήθως σήμερα. Για να χρησιμοποιηθούν μετά με κάποιο τρόπο και να πατήσουμε πολλά κλικ, νομίζω ότι είμαστε αρκετά έμπειροι να καταφέρουμε να πάμε καλά σε αυτούς τους τομείς».

Η μεγάλη παρουσία των φίλων του Ολυμπιακού στα Final Four

«Nομίζω δεν χρειάζεται να αποδειχθεί τώρα, γιατί τώρα είναι και στην Αθήνα, είναι εύκολο. Έχει αποδειχθεί σε πόλεις σαν το Κάουνας, σαν το Βελιγράδη που ήταν τέτοια μαζικότητα στον κόσμο που δεν υπήρχε. Στο Άμπου Ντάμπι, αλλά και πιο παλιά στο Παρίσι θυμίζω, στο Τελ Αβίβ. Ο Ολυμπιακός παντού κουβαλάει αυτό το μέγεθος, ότι ο κόσμος του είναι εκεί και πρέπει να παίξεις και για αυτούς».