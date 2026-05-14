Εργκίν Αταμάν: Το σερί που «έσπασε», η αποχώρηση από τη συνέντευξη Τύπου και η «επίθεση» Γιανάι

Μέχρι τη χθεσινή ήττα του Παναθηναϊκού AKTOR από τη Βαλένθια, ο Εργκίν Αταμάν κατείχε ένα εντυπωσιακό σερί σε Game 5 των PlayoffS της Euroleague.

Στο συγκεκριμένο παιχνίδι δεν έχει ηττηθεί ποτέ, ούτε με την Εφές αλλά ούτε και με τον Παναθηναϊκό AKTOR, με 4 νίκες σε ισάριθμες περιπτώσεις. Ήταν ταυτόχρονα και η πρώτη φορά που κλήθηκε να δώσει τον κρίσιμο αγώνα μακριά από την έδρα της ομάδας του.



Το ιστορικό του:



2018/2019: Αναντολού Εφές - Μπαρτσελόνα 80-71 (κατέκτησε το τρόπαιο)

2020/2021: Αναντολού Εφές - Ρεάλ Μαδρίτης 88-83

2023/2024: Παναθηναϊκός - Μακάμπι Τελ Αβίβ 81-72 (κατέκτησε το τρόπαιο)

2024/2025: Παναθηναϊκός - Αναντολού Εφές 75-67



Η ερώτηση που τον έκανε έξω «φρενών»

Ο Τούρκος προπονητής εμφανίστηκε προβληματισμένος στη συνέντευξη Τύπου, ενώ αποχώρησε εκνευρισμένος μετά απο ερώτηση που του έγινε.

Συγκεκριμένα, ένας δημοσιογράφος θύμισε στον Εργκίν Αταμάν μια παλιότερη δήλωσή του, στην οποία ανέφερε πως θα αποχωρήσει αν η ομάδα του δεν κερδίσει την EuroLeague ή το Ελληνικό πρωτάθλημα: «Κόουτς, τον Ιανουάριο είχες πει πως αν ο Παναθηναϊκός δεν κερδίσει την EuroLeague ή το Ελληνικό πρωτάθλημα θα αποχωρήσεις», ενώ πριν ολοκληρωθεί η ερώτηση ο προπονητής των «πρασίνων» ευχαρίστησε τους πάντες και αποχώρησε.

Το «χτύπημα» του Γιανάι



Την ώρα που ο Τούρκος προπονητής έχει να διαχειριστεί το δύσκολο αποτέλεσμα, δέχτηκε και διαδικτυακή επίθεση από τον Όφερ Γιανάι, ιδιοκτήτη της Χάποελ Τελ Αβίβ.



Στο ημίχρονο του Βαλένθια-Παναθηναϊκός έγραψε σε ανάρτησή του: «Η ομάδα των Πρασίνων φαίνεται αβοήθητη… το δεύτερο ημίχρονο θα είναι εκρηκτικό».



Ενώ μετά τον αγώνα επιτέθηκε ευθέως στον Αταμάν γράφοντας: «Ασεβές και εξοργιστικό.. παρεμπιπτόντως κόουτς Αταμάν από ό,τι άκουσα οι παίκτες σου ένιωσαν ότι δεν έχουν προπονητή».