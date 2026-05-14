Story με... αιχμές από τον Λεσόρ: «Έκρυψε» το πρόσωπο συμπαίκτη του σε ομαδική φωτογραφία

Ο Λεσόρ «έσβησε» πρώην συμπαίκτη του στα social media μετά από ειρωνικό post στο X για τον αποκλεισμό του Παναθηναϊκού από την Βαλένθια.

Συντακτική Ομάδα Flash.gr

Ο αποκλεισμός του Παναθηναϊκού AKTOR από τη Βαλένθια στα playoffs της EuroLeague συνεχίζει να προκαλεί έντονες αντιδράσεις, ακόμη και εκτός παρκέ.

Στο επίκεντρο βρέθηκε ο Ρισόν Χολμς, πρώην σέντερ των «πράσινων» ο οποίος λίγο μετά το τέλος της σειράς έκανε ανάρτηση στα social media με emoji γέλιου, σχολιάζοντας ουσιαστικά τον αποκλεισμό των «πράσινων». Η αντίδραση των φίλων του Παναθηναϊκού ήταν άμεση, με τον Αμερικανό να διαγράφει τελικά το post.

Η απάντηση, ωστόσο, ήρθε από τον Ματίας Λεσόρ. Ο Γάλλος σέντερ δημοσίευσε φωτογραφίες στήριξης προς την ομάδα μετά τον αποκλεισμό και σε μία από αυτές, όπου εμφανιζόταν η ομαδική φωτογραφία της σεζόν, κάλυψε το πρόσωπο του Χολμς με μία πράσινη καρδιά.

