Κοντά σε Γιουρτσεβέν για αντι- Ταβάρες η Ρεάλ Μαδρίτης

Η Ρεάλ Μαδρίτης κινείται για την απόκτηση του Ομέρ Γιουρτσεβέν, θέλοντας να καλύψει τα σοβαρά προβλήματα που έχουν προκύψει στη γραμμή των ψηλών της στο πιο κρίσιμο σημείο της σεζόν.



Οι τραυματισμοί των Έντι Ταβάρες και Άλεξ Λεν έχουν περιορίσει σημαντικά τις επιλογές του Σέρτζιο Σκαριόλο κάτω από το καλάθι, την ώρα που η ομάδα έχει μπροστά της τις τελευταίες υποχρεώσεις στο ισπανικό πρωτάθλημα και το Final Four της EuroLeague.



Σύμφωνα με δημοσιεύματα από το εξωτερικό, οι Μαδριλένοι αναζητούν μια άμεση λύση με συμβόλαιο έως το τέλος της αγωνιστικής περιόδου και ο Τούρκος σέντερ φαίνεται πως αποτελεί την πρώτη επιλογή. Όπως αναφέρει το BasketNews, οι δύο πλευρές βρίσκονται πολύ κοντά σε συμφωνία, ώστε ο Γιουρτσεβέν να συνεχίσει την καριέρα του στην Ισπανία.

Real Madrid is in advanced talks to sign Omer Yurtseven for the remainder of the season, per @Urbodo 👀



Ο πρώην παίκτης του Παναθηναϊκός δοκίμασε πρόσφατα ξανά την τύχη του στο NBA με τους Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς, χωρίς όμως να καταφέρει να εξασφαλίσει μόνιμη θέση στο ρόστερ. Παρ’ όλα αυτά, το όνομά του εξακολουθεί να απασχολεί μεγάλες ευρωπαϊκές ομάδες, καθώς το τελευταίο διάστημα είχε συνδεθεί και με τη Φενέρμπαχτσε.