Ο Παναθηναϊκός απέτυχε γιατί έπεσε «θύμα» μιας παγίδας που ο ίδιος έστησε

Στον επαγγελματικό αθλητισμό, κάθε σεζόν κρίνεται από τις επιτυχίες ή τις αποτυχίες που την συνοδεύουν. Κάθε ήττα, κάθε αποκλεισμός έχει δίπλα του και μια «ταμπέλα», και αυτή για τον Παναθηναϊκό ΑΚΤΟR μετά τον αποκλεισμό από την Βαλένθια γράφει με μεγάλα γράμματα την λέξη αποτυχία.

Όχι λόγω του αποκλεισμού, εξάλλου τέτοιες στιγμές υπάρχουν συχνά-πυκνά στον αθλητισμό, κυρίως λόγω της εικόνας και των προσδοκιών που δημιούργησε ο Επτάστερος όταν έχτιζε το φετινό του ρόστερ.

Μπάτζετ αντιστρόφως ανάλογο της εικόνας του σε όλη τη σεζόν

Αρχίζοντας την σεζόν το καλοκαίρι ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος έκανε όλες τις «χάρες» στον Εργκίν Αταμάν, παρέχοντας του το ακριβότερο μπάτζετ από όλες τις ομάδες της EuroLeague. Αποκτήθηκαν παίκτες που θεωρητικά ανέβαζαν επίπεδο την ομάδα (Σορτς, Χολμς), έγιναν ακόμα και ηχηρές μεταγραφές λίγο πριν το φινάλε της χρονιάς (Χέιζ-Ντέιβις), η πραγματικότητα όμως μέσα στο παρκέ είναι πως ο Παναθηναϊκός ουδέποτε δικαιολόγησε με την εικόνα του την υπεραξία του ρόστερ.

Ο Τι Τζέι Σορτς/Eurokinissi

Τερμάτισε 7ος στη regular season, έπεσε πάνω στην εξαιρετική Βαλένθια που είχε από πάνω της μονάχα τον Ολυμπιακό και αντί να τελειώσει την σειρά μετά το 2-0 μέσα στην Ισπανία απέναντι σε μια εντυπωσιακή -αλλά άπειρη- ομάδα, έπεσε στην... παγίδα που ο ίδιος έστησε μετά το buzzer beater του Χέιζ-Ντέιβις στο Game 2 των playoffs.

Έπαθε... Βαλένθια μετά το 0-2 στην Ισπανία και το πλήρωσε

Διπλό break, «άλμα» προς το Final Four που διοργανώνεται στην έδρα του και πολλά άλλα γράφτηκαν όταν ο Παναθηναϊκός άφηνε την Ισπανία και έφερνε την σειρά στο «καυτό» ΟΑΚΑ για να τελειώσει τη δουλειά.

Και όντως, αν σε μια από τις τρεις αναμετρήσεις που ακολούθησαν ο Επτάστερος δεν εμφάνιζε την νοοτροπία του «Έλα μωρέ, μια νίκη ακόμα θέλουμε σε τρία ματσάκια, θα την πάρουμε που θα πάει» θα την έβρισκε την πρόκριση. Αντί όμως να εκμεταλλευτεί την εμπειρία του απέναντι στους πρωτάρηδες του Μαρτίνεθ, «έσβησε» τις μηχανές και έχασε την ευκαιρία να βρεθεί στο F4 που θα φιλοξενηθεί στην έδρα του.

Η Βαλένθια μυρίστηκε αίμα, έφερε στα μέτρα της την σειρά, έπαιξε ξανά το μπάσκετ της, αυτό που την έφτασε ως τα playoffs και δικαιώθηκε πανηγυρικά. Έκανε ατού της δικές της αδυναμίες, χτύπησε ανελέητα κάθε ανορθογραφία που άφηνε ο Αταμάν στο παρκέ και πήρε την πρόκριση επειδή «αναπλήρωσε» την απειρία της με καθαρό μυαλό και αποβολή της πίεσης.

Το μεγάλο what if με τον Σλούκα

Για να προλάβω πολλούς, με τα «αν» δεν γράφεται η ιστορία, ούτε αλλάζουν πολλά πράγματα αλλά στην προκειμένη περίπτωση ο Κώστας Σλούκας έλειψε από τον Παναθηναϊκό πολύ περισσότερο από όσο πίστεψαν κάποιοι μετά το 0-2. Καλός ο Σορτς όταν η πίεση είναι χαμηλή, σημαντικός και άκρως κομβικός ο Γκραντ αλλά στα κρίσιμα κανένας τους δεν μπορεί να προσφέρει στο «τριφύλλι» την ηρεμία και την οργάνωση που δίνει στο παρκέ ο αρχηγός αυτής της ομάδας.

Ο «βετεράνος» γκαρντ έχει φάει με το κουτάλι τέτοια ματς και δεδομένα θα μιλάγαμε για άλλον Παναθηναϊκό με τον Σλούκα να παίρνει τις αποφάσεις στα δύσκολα σημεία των τελευταίων τριών αγώνων.

Ο κύκλος που κλείνει, οι τελικοί της GBL και η επόμενη ημέρα

Τα άλλοθι και οι δικαιολογίες δεν αρκούν, ο Παναθηναϊκός και οι ίδιοι οι παίκτες του το γνωρίζουν καλύτερα από όλους αυτό. Απομένουν οι τελικοί του πρωταθλήματος και μετέπειτα αναμένονται πολλές αλλαγές.

Δυστυχώς ή ευτυχώς, ο κύκλος του Εργκίν Αταμάν στο «τριφύλλι» μοιάζει να κλείνει. Ο Τούρκος έδωσε πολλά στην ομάδα, το 2024 την επανέφερε στην κορυφή της Ευρώπης όταν καλά καλά δεν το πίστευαν ούτε οι φίλοι της ομάδας, η εικόνα της ομάδας του από την αρχή της σεζόν και κάποιες δικές του αποφάσεις σχετικές με το ρόστερ όμως προμηνύουν το τέλος.

Με τα τωρινά δεδομένα ο κόουτς Αταμάν θα μείνει στον πάγκο του Επτάστερου και στους τελικούς της GBL, την ώρα που υπάρχει και το σενάριο της αποχώρησης του και της ολοκλήρωσης της σεζόν με τον Χρήστο Σερέλη.

Από εκεί και έπειτα, η επόμενη ημέρα θα αρχίσει με αρκετά ερωτηματικά, τόσο για τον νέο τεχνικό της ομάδας (αν εν τέλει αποχωρήσει ο Αταμάν), όσο και με το ίδιο το ρόστερ και την πιθανότητα να υπάρξουν και εκεί σημαντικές αλλαγές...