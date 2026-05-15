Stoiximan GBL playoffs: Ώρα και κανάλι του Παναθηναϊκός AKTOR - Μύκονος

Ο Παναθηναϊκός καλείται πια να διαχειριστεί τον αποκλεισμό από τη Βαλένθια και ταυτόχρονα να παρουσιαστεί έτοιμη στις εγχώριες υποχρεώσεις της, σε ό,τι αφορά τα playoffs της Stoiximan GBL.

Εκεί, θα αντιμετωπίσει τη Μύκονος, η οποία βρίσκεται για πρώτη φορά στην ιστορία της σε αυτή την φάση της διοργάνωσης, μόλις στην παρθενική της σεζόν στην Stoiximan GBL.

Το ματς μπορείτε να το παρακολουθήσετε απόψε (15/5, 19:00) απευθείας από την ΕΡΤ2 Σπορ.