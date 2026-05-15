Ξέσπασμα Χέιζ-Ντέιβις: «Καλό θα ήταν κάποιοι να προσέχουν τι γράφουν στα social media»

Ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις έστειλε το δικό του μήνυμα μέσω των social media μετά τον αποκλεισμό του Παναθηναϊκού από τα playoffs της EuroLeague, εκφράζοντας τη δυσαρέσκειά του για την έντονη κριτική και την τοξικότητα που επικρατεί στο διαδίκτυο.



Ο Αμερικανός φόργουορντ ανέφερε πως αρκετοί ξεπερνούν τα όρια στα σχόλιά τους, τονίζοντας ότι πολλές φορές οι αθλητές δέχονται προσβολές και ακραίες επιθέσεις. Παράλληλα, στάθηκε στο γεγονός ότι ο αθλητισμός έχει τόσο μεγάλες χαρές όσο και δύσκολες στιγμές, ενώ έκανε λόγο και για ανθρώπους που στηρίζουν μια ομάδα μόνο όταν έρχονται οι επιτυχίες.



Κλείνοντας, ο Χέιζ-Ντέιβις έδειξε αισιόδοξος για το μέλλον, υπογραμμίζοντας πως οι δύσκολες περίοδοι δεν κρατούν για πάντα και ότι ο Παναθηναϊκός θα επιστρέψει πιο δυνατός.

Η ανάρτηση του Χέιζ-Ντέιβις

«Ενήλικες χάνουν την ψυχραιμία τους για ένα παιδικό παιχνίδι. Καλό θα ήταν κάποιοι να προσέχουν τι λένε στα social media, γιατί εδώ μέσα με έχουν αποκαλέσει με τα πάντα, εκτός από το όνομα που μου έδωσε η μητέρα μου.

Αυτό το άθλημα χαρίζει τις πιο φωτεινές στιγμές, αλλά φέρνει και τις πιο σκοτεινές καταιγίδες, κάτι που ταιριάζει απόλυτα με τους “οπαδούς του καλού καιρού” που καλούμαστε να διαχειριστούμε.

Τώρα όλοι νομίζουν πως είναι ο Dave Chappelle και ότι το τελευταίο γέλιο είναι αυτό που μετράει, όμως δεν είναι έτσι.

Να θυμάστε μόνο πως όλα επιστρέφουν και η μέρα μας θα έρθει ξανά.

Βλέπω πολλή τοξική συμπεριφορά, αλλά ας μην ξεχνά κανείς πως κάθε σκύλος έχει τη μέρα του».