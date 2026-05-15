Παναθηναϊκός AKTOR-Μύκονος 99-75: Έβγαλε αντίδραση και επέστρεψε στις νίκες μετά τον αποκλεισμό

Ο Παναθηναϊκός AKTOR επέστρεψε στην ελληνική πραγματικότητα, μετά την αποτυχχία πρόκρισης στο Final Four της Αθήνας.



Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν αντιμετώπισε τη Μύκονο για τα playoffs της Stoiximan GBL κι έκανε το πρώτο βήμα για την πρόκριση στα ημιτελικά, όπου περιμένει ο ΠΑΟΚ.



Με σωστή νοοτροπία, παρά τη δεδομένη κι έκδηλη απογοήτευση, ο Παναθηναϊκός ήταν καταιγιστικός σε άμυνα κι επίθεση από το ξεκίνημα του αγώνα και με πολυφωνία στην επίθεση επικράτησε άνετα με 99-75.



Κορυφαίος της αναμέτρησης ήταν ο Ντίνος Μήτογλου με 24 πόντους και 4 ριμπάουντ, ενώ ακολούθησαν σε απόδοση οι Βασίλης Τολιόπουλος (15 πόντοι και 5 ασίστ), Μάριους Γκριγκόνις (15 πόντοι με 4/5 τρίποντα και 4 ασίστ) και Νίκος Ρογκαβόπουλος (11 πόντοι).

Το επόμενο παιχνίδι στη σειρά είναι προγραμματισμένο για την Κυριακή (17/5, 15:15).

Με άγριες διαθέσεις από νωρίς

Ο Εργκίν Αταμάν ξεκίνησε τον αγώνα με τους Γκραντ, Τολιόπουλο, Ρογκαβόπουλο, Χέιζ-Ντέιβις και Μήτογλου, με τους «πράσινους» να δείχνουν εξαρχής διάθεση να «καθαρίσουν» το ματς από νωρίς. Προηγήθηκαν 13-0 μετά από 3 λεπτά αγώνα, με 9 πόντους του Τολιόπουλου και 4 του Μήτογλου, οι οποίοι ήταν πρωταγωνιστές σε όλη την πρώτη περίοδο. Το Τριφύλλι, μάλιστα, με διάθεση στην άμυνα και εξαιρετικά ποσοστά ευστοχίας, έκλεισε το πρώτο δεκάλεπτο με διαφορά άνω των 20 πόντων (31-9).



Στη δεύτερη περίοδο ο Παναθηναϊκός συνέχισε στο ίδιο τέμπο, με τον Γκριγκόνις να παίρνει τη σκυτάλη από τους δύο Έλληνες και με 10 πόντους σε αυτό το διάστημα να εκτοξεύει τη διαφορά στους 30 πόντους (54-24), λίγο πριν την ολοκλήρωση του πρώτου ημιχρόνου (56-31).

Δεν χαλάρωσε καθόλου

Στο ξεκίνημα της τρίτης περιόδου η Μύκονος έβγαλε μια αντίδραση και έριξε τη διαφορά κάτω από τους 20 πόντους (60-41), αλλά γρήγορα ο Παναθηναϊκός απάντησε. Με την ελληνική τριάδα των Μήτογλου, Τολιόπουλου και Ρογκαβόπουλου να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες στην επίθεση, ο Παναθηναϊκός έτρεξε σερί 11-0 για να βρεθεί ξανά στο +30 (71-41). Γκριγκόνις και Λεσόρ ανέλαβαν δράση στο τελευταίο δίλεπτο του τρίτου δεκαλέπτου για το 82-53.

Στο ίδιο τέμπο κινήθηκε και η τελευταία περίοδος, με τον Αλέξανδρο Σαμοντούροβ να ξεχωρίζει σε άμυνα κι επίθεση και τους «πράσινους» να αγγίζουν την «κατοστάρα».

ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 31-9, 56-31, 82-53, 99-75

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR (Αταμάν): Χέιζ-Ντέιβις (3 ριμπάουντ, 3 κλεψίματα), Ρογκαβόπουλος 11 (2/6 τρίποντα, 3 ασίστ), Γκραντ, Τολιόπουλος 15 (3/5 τρίποντα, 5 ασίστ, 2 κλεψίματα), Μήτογλου 24 (4 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 2 κλεψίματα), Σορτς 4 (8 ασίστ), Καλαϊτζάκης 6, Σαμοντούροβ 8 (2), Κουζέλογλου 4, Λεσόρ 9 (5 ριμπάουντ, 2 κλεψίματα), Γκριγκόνις 15 (4/5 τρίποντα, 4 ασίστ), Ερνανγκόμεθ 3 (1/2 τρίποντα, 5 ριμπάουντ, 4 ασίστ)



ΜΥΚΟΝΟΣ (Ζιάγκος): Άπλμπι 16 (3/8 τρίποντα, 5 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 3 λάθη, 2 κλεψίματα), Μουρ 5 (3 ριμπάουντ, 4 λάθη), Καββαδάς 2, Σκουλίδας (0/5 σουτ, 4 ασίστ), Κάναντι 15 (3), Γερομιχαλός, Ερμίδης 5 (1), Σιδηροηλίας 2, Μάντζαρς (4 ασίστ, 4 λάθη), Χέσον 11 (1/4 τρίποντα, 4 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Μπριγκς 19 (12 ριμπάουντ)

