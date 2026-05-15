Μήνυμα ανατροπής από Γιαννακόπουλο: «Όλα τούμπα θα τα κάνουμε»

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος θέλησε να δώσει το δικό του σύνθημα αντίδρασης μετά τον αποκλεισμό του Παναθηναϊκού από τη Βαλένθια, κάνοντας βραδινή ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram.



Ο ισχυρός άνδρας της «πράσινης» ΚΑΕ απευθύνθηκε στον αγαπημένο του γάτο, τον Φρι, αναφέροντας πως ο Μάιος αποτελεί έναν δύσκολο μήνα για τον ίδιο, κάτι που, όπως έχει παραδεχθεί και στο παρελθόν, τον επηρεάζει έντονα.



Παρά την απογοήτευση των τελευταίων ημερών, ο Γιαννακόπουλος επιχείρησε να περάσει μήνυμα ενότητας και επιστροφής. Μέσα από την ανάρτησή του υποστήριξε πως η κατάσταση μπορεί να αλλάξει σύντομα, αφήνοντας ξεκάθαρα να εννοηθεί ότι στον Παναθηναϊκό πιστεύουν στην ανατροπή του κλίματος.



Μάλιστα, έκανε αναφορά και στο Σούνιο, σημειώνοντας πως εκεί θα συζητηθούν όλα, πριν καταλήξει με αισιόδοξο τόνο ότι «όλα θα γυρίσουν».

Το μήνυμά του

«Και πέρυσι αυτές ήταν οι χειρότερες ημέρες θυμάσαι;

14, 15, 16, 17, 18… 28… όλες.

Να σου πω. Έχουμε 14 σήμερα. Πέμπτη, πάει να μπει Παρασκευή.

Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα, τσουπ Σούνιο.

Θα τα λύσουμε όλα. Πάμε για την πλήρη ανατροπή.

Όλα τούμπα θα τα κάνουμε».