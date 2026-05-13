Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος στο ξενοδοχείο του Παναθηναϊκού για να εμψυχώσει τους παίκτες

Λίγη ώρα πριν το μεγάλο ματς του Παναθηναϊκού AKTOR με τη Βαλένθια για την πρόκριση του Final Four, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος βρέθηκε στο ξενοδοχείο της αποστολής της ομάδας του.



Εκεί κατά την αναχώρηση των παικτών χαιρέτησε όλους τους πάικτες των «Πρασίνων», όπως φαίνεται σε βίντεο που μοιράστηκε η ΚΑΕ στα social media. Χαιρέτησε τον κάθε ένα ξεχωριστά και προσπάθησε να τους τονώσει το ηθικό όσο εκείνοι έμπαιναν στο πούλμαν της αποστολής.



Σε δεύτερο βίντεο που μοιράστηκε η ομάδα, ο ιδιοκτήτης της ομάδας φαίνεται να φωτογραφίζεται με φίλους του Παναθηναϊκού που περίμεναν να δουν τους παίκτες κατά την αναχώρησή τους για τη Roig Arena. Μάλιστα, σύμφωνα με το post, κάποιοι από αυτούς ήταν Ισπανοί.

