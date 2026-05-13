Η Πέγκυ Ζήνα «ευχαρίστησε» Δημήτρη Γιαννακόπουλο και Κέντρικ Ναν για το «Πουθενά»

Ένα τραγούδι που κυκλοφόρησε το 2004 κατάφερε, δύο δεκαετίες αργότερα, να αποκτήσει μια εντελώς νέα… αθλητική ταυτότητα. Το «Πουθενά» της Πέγκυς Ζήνα έχει πλέον συνδεθεί όσο λίγα με τον Παναθηναϊκό, τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο και φυσικά τον Κέντρικ Ναν.

Η αρχή έγινε όταν ο ισχυρός άνδρας της «πράσινης» ΚΑΕ συνόδευσε την ανακοίνωση ανανέωσης του Αμερικανού σταρ με το γνωστό τραγούδι της δημοφιλούς τραγουδίστριας, δημιουργώντας το viral σύνθημα «Δεν θα πας ΠουθεΝΑΝ».

Η ίδια η Πέγκυ Ζήνα, μιλώντας σε γνωστό podcast, αναφέρθηκε στο ιδιαίτερο αυτό φαινόμενο, παραδεχόμενη πως ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος ήταν εκείνος που ουσιαστικά έδωσε ξανά τεράστια δημοσιότητα στο τραγούδι της μετά από 21 χρόνια.

Από εκείνο το σημείο και μετά, το κομμάτι έγινε σχεδόν… παράδοση για κάθε σημαντική ανανέωση παίκτη του Παναθηναϊκού. Ναν, Λεσόρ, Μήτογλου, Γκραντ, Σλούκας και αρκετοί ακόμη «ντύθηκαν» μουσικά με το συγκεκριμένο τραγούδι, το οποίο πλέον έχει αποκτήσει ξεχωριστή θέση στην καθημερινότητα των φίλων του «τριφυλλιού».