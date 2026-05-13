«Βόμβα» Γιαννακόπουλου: Προανήγγειλε την παρουσία του στο Game 5

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος έδωσε συνέχεια στα όσα συμβαίνουν γύρω από την παρουσία του στο Game 5 του Παναθηναϊκού με τη Βαλένθια, αφήνοντας να εννοηθεί πως τελικά θα βρεθεί κανονικά στη «Roig Arena».



Ο ισχυρός άνδρας της «πράσινης» ΚΑΕ βρίσκεται ήδη στην Ισπανία από τις προηγούμενες ημέρες, προκειμένου να στηρίξει από κοντά την ομάδα του Εργκίν Αταμάν στο καθοριστικό πέμπτο παιχνίδι της σειράς των playoffs της EuroLeague.



Τις τελευταίες ώρες υπήρχαν δημοσιεύματα στην Ισπανία που ανέφεραν ότι η Βαλένθια δεν είχε πρόθεση να του επιτρέψει την είσοδο στο γήπεδο. Παρ’ όλα αυτά, ο ίδιος μέσω story που ανέβασε στο Instagram έδειξε πως η υπόθεση έχει διαφορετική εξέλιξη.



Στο βίντεο φαίνονται στελέχη της αποστολής του Παναθηναϊκού, μεταξύ των οποίων ο Φραγκίσκος Αλβέρτης και ο Βασίλης Παρθενόπουλος, με τον Γιαννακόπουλο να απευθύνεται σε δικηγόρο της ομάδας και να λέει χαρακτηριστικά πως βρέθηκε λύση ώστε να μπει στη «Roig Arena» για την αναμέτρηση: «Αυτό σημαίνει να έχεις δικηγόρο με αρχ@δ#@. Βρήκες τρόπο να μπω μέσα στο γήπεδο; Βρήκες τρόπο. Είσαι ο καλύτερος, είσαι ο καλύτερος!».



Με αυτόν τον τρόπο ουσιαστικά προανήγγειλε ότι θα παρακολουθήσει από κοντά το Game 5 απέναντι στη Βαλένθια.