Νέα ανάρτηση Γιαννακόπουλου: «Αυτοί οι παίκτες θα δουν το Final Four από το σπίτι τους;»

Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει την Βαλένθια στην Roig Arena, την Τετάρτη (13/5, 22:00) και χρειάζεται μια νίκη ώστε να βρεθεί στο Final Four της Αθήνας.

Ο ισχυρός άνδρας της ΚΑΕ, μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, ξεκαθάρισε πως η ομάδα του θα πάρει την πρόκριση για το Final Four.

Αφού με το διαθέσιμο ρόστερ που υπάρχει είναι απίθανο κάποιος να πιστεύει πως οι παίκτες του Εργκίν Αταμάν δεν θα κάνουν το 2-3 στη σειρά με τις «νυχτερίδες».

H ανάρτηση του Δημήτρη Γιαννακόπουλου

«Πιστεύει κάποιος πραγματικά ότι αυτοί οι τύποι θα επιτρέψουν στους εαυτούς τους να παρακολουθήσουν το Final 4 από τις τηλεοράσεις τους στο σπίτι τους;», έγραψε χαρακτηριστικά.

