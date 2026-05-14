Euroleague Final Four: Προκρίθηκε η Βαλένθια - Αυτά είναι τα ζευγάρια των ημιτελικών

Δεν έκανε αυτά που έπρεπε και παραδόθηκε στον εντυπωσιακό ρυθμό της Βαλένθια ο Παναθηναϊκός AKTOR. Οι «πράσινοι» πάλεψαν για τρία δεκάλεπτα κυνηγώντας διαρκώς τους Ισπανούς, δεν άντεξαν και έμειναν εκτός του Final Four της Αθήνας.

Μετά την πρόκριση της Βαλένθια επί του Παναθηναϊκού στη μοναδική σειρά που χρειάστηκε game 5, η ισπανική ομάδα ετοιμάζεται για Αθήνα όπου την περιμένουν Ολυμπιακός, Φενερμπαχτσέ και Ρεάλ Μαδρίτης.

Τα ζευγάρια των ημιτελικών:

Ολυμπιακός - Φενερμπαχτσέ 22/05 18:00

Ρεάλ Μαδρίτης - Βαλένθια 22/05 21:00

Ο μεγάλος τελικός θα διεξαχθεί στις 24/05 στις 21:00.

