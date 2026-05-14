Βαγιαννίδης: Οι πιθανότητες επιστροφής του στην εντεκάδα της Σπόρτινγκ και ο Παναθηναϊκός

Ο Γιώργος Βαγιαννίδης παραμένει αμφίβολος για την αναμέτρηση της Σπόρτινγκ απέναντι στη Ζιλ Βιθέντε, καθώς συνεχίζει να αντιμετωπίζει ενοχλήσεις στον αριστερό μηρό.

Ο Έλληνας διεθνής δεξιός μπακ είχε μείνει εκτός και από το προηγούμενο παιχνίδι της ομάδας του απέναντι στη Ρίο Άβε, ωστόσο στην Πορτογαλία επικρατεί αισιοδοξία πως θα μπορέσει να επιστρέψει εγκαίρως στη δράση.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της πορτογαλικής «Record», η παρουσία του Βαγιαννίδη θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική για τη Σπόρτινγκ, καθώς η αμυντική γραμμή της ομάδας αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα ενόψει της αναμέτρησης.

Ο Φρενσέντα παραμένει τραυματίας, ο Ντεμπάστ αντιμετωπίζει επίσης πρόβλημα τραυματισμού, ενώ ο Ντιομάντε είναι τιμωρημένος. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα ο Κουαρέσμα να προορίζεται για το κέντρο της άμυνας, περιορίζοντας ακόμη περισσότερο τις επιλογές του Ρούι Μπόρχες.

Η τελική απόφαση για τη συμμετοχή του Έλληνα διεθνή οπισθοφύλακα αναμένεται να ληφθεί μετά την προπόνηση της Πέμπτης, όταν θα διαπιστωθεί αν μπορεί να ακολουθήσει κανονικό πρόγραμμα χωρίς ενοχλήσεις.

Σε περίπτωση που ο Βαγιαννίδης δεν καταφέρει να είναι έτοιμος, ο προπονητής της πορτογαλικής ομάδας εξετάζει εναλλακτικές λύσεις για το δεξί άκρο της άμυνας, με τον νεαρό Μπλόμπα να αποτελεί μία πιθανότητα, ενώ δεν αποκλείεται να χρησιμοποιηθεί και ο Ricardo Mangas σε πιο προωθημένο ρόλο.

Πώς επηρεάζει ο τραυματισμός του Βαγιαννίδη τον Παναθηναϊκό

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ο Παναθηναϊκός έχει ήδη εκδηλώσει ενδιαφέρον για τον 24χρονο διεθνή, ενώ η Σπόρτινγκ δεν εμφανίζεται αρνητική σε ένα πιθανό deal, εφόσον υπάρξουν οι κατάλληλες προϋποθέσεις.

Η Σπόρτινγκ είναι ανοιχτή για τον δανεισμό του παίχτη, κάτι το οποίο επιζητά και η διοίκηση των «πρασίνων».

Ο Βαγιαννίδης μεταγράφηκε στη Σπόρτινγκ το περασμένο καλοκαίρι από τον Παναθηναϊκό έναντι περίπου 13 εκατομμυρίων ευρώ και μέχρι στιγμής έχει καταγράψει 30 συμμετοχές και 7 ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις, αποτελώντας σημαντικό κομμάτι της φετινής πορείας της ομάδας μέχρι και τον τελικό του Κυπέλλου Πορτογαλίας.