Μπαρτσελόνα: Ο Λαμίν Γιαμάλ κατηγορείται για υποκίνηση μίσους από τον Υπουργό Άμυνας του Ισραήλ

Ο Λαμίν Γιαμάλ βρέθηκε στο στόχαστρο του Υπουργού Άμυνας του Ισραήλ, Ισραέλ Κατζ, για μια κίνηση υψηλού συμβολισμού κατά τη διάρκεια των πανηγυρισμών για την κατάκτηση της La Liga.

Ο 18χρονος την ώρα της φιέστας στο ανοιχτό πούλμαν των «Μπλαουγκράνα» ζήτησε από έναν οπαδό να του δώσει μια σημαία της Παλαιστίνης. Ο ίδιος την κράτησε σε όλη την γιορτή της ομάδας του και στην συνέχεια δημοσίευσε σχετική φωτογραφία.

Η σχετική ανάρτηση

Επίθεση από τον Υπουργό Άμυνας του Ισραήλ

Το διαδίκτυο «γέμισε» σχόλια για την σχετική ενέργεια ενώ ο Υπουργό Άμυνας του Ισραήλ, Ισραέλ Κατζ, επιτέθηκε δημόσια στον ποδοσφαιριστή:

«Ο Λαμίν Γιαμάλ επέλεξε να υποκινήσει εναντίον του Ισραήλ και να υποδαυλίσει μίσος, ενώ οι στρατιώτες μας πολεμούν την τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς, μια οργάνωση που σφαγίασε, βίασε, έκαψε και δολοφόνησε εβραϊκά παιδιά, γυναίκες και ηλικιωμένους στις 7 Οκτωβρίου.

Όποιος υποστηρίζει αυτό το είδος μηνύματος θα πρέπει να αναρωτηθεί: Το θεωρεί αυτό ανθρωπιστικό; Είναι ηθικό; Ως Υπουργός Άμυνας του Κράτους του Ισραήλ, δεν θα σιωπήσω μπροστά στην υποκίνηση εναντίον του Ισραήλ και εναντίον του εβραϊκού λαού.

Περιμένω από έναν σπουδαίο και σεβαστό σύλλογο όπως η Μπαρτσελόνα να αποστασιοποιηθεί από αυτές τις δηλώσεις και να καταστήσει σαφές κατηγορηματικά ότι δεν υπάρχει χώρος για υποκίνηση ή υποστήριξη της τρομοκρατίας».

Lamine Yamal eligió incitar contra Israel y fomentar el odio mientras nuestros soldados combaten a la organización terrorista Hamas, una organización que masacró, violó, quemó y asesinó a niños, mujeres y ancianos judíos el 7 de octubre.

Quien apoya este tipo de mensajes debe… — ישראל כ”ץ Israel Katz (@Israel_katz) May 14, 2026

Το βίντεο από την φιέστα

Video: Lamine Yamal raising the the flag of Palestine. pic.twitter.com/PwELM6aT8u 🇵🇸 — barcacentre (@barcacentre) May 11, 2026

Η θέση του Φλικ

Θέση στο συγκεκριμένο περιστατικό πήρε και ο προπονητής της ομάδας, Χάνσι Φλικ, με τον ίδιο να αποκαλύπτει ότι μίλησε με τον ποδοσφαιριστή του, ξεκαθάρισε πως δεν το άρεσε η κίνηση και ο Γιαμάλ πλέον είναι ενήλικος οπότε παίρνει τις αποφάσεις μόνος του.