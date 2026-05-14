Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι: Η Αλ Χιλάλ προσφέρει 90 εκατομμύρια ευρώ για τον 37χρονο Πολωνό

Ο Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι πριν από λίγες ημέρες κατέκτησε το τρίτο του πρωτάθλημα με την Μπαρτσελόνα. Το μέλλον του όμως, μοιάζει να είναι μακριά από τη Βαρκελώνη.

Σύμφωνα με κορυφαία σατ που ειδικεύονται στο ρεπορταζ των πρωταθλητών Ισπανίας, ο 37χρονος Πολωνός θα αποχωρήσει από τους «Μπλαουγκράνα».

Η «χρυσή» πρόταση από τη Σαουδική Αραβία

Μάλιστα, η πρόταση από την Αλ Χιλάλ αγγίζει τα 90 εκατομμύρια ευρώ ετησίως, με στόχο να αγωνιστεί στη Saudi Pro League. Στο παιχνίδι για την απόκτησή του έχουν μπει οι Γιουβέντους και Σικάγο Φάιαρ του MLS.

🚨 𝐁𝐑𝐄𝐀𝐊𝐈𝐍𝐆: Al Hilal have offered Robert Lewandowski a contract worth a whopping €90M per season, reports @przeglad 💰🇸🇦



The Polish legend will become a free agent next month and reportedly also has offers from MLS clubs. 🇺🇸



— 433 (@433) May 13, 2026

Ο Λεβαντόφσκι φαίνεται να μην έχει αποφασίσει ακόμα για το μέλλον του, καθώς στο πίσω μέρος του κεφαλιού του είναι ακόμα η Εθνική όμαδα. Όπως γράφεται θέλει να συνεχίσει να παιζει γι'αυτήν, οπότε θα πρέπει να διαχειριστεί τον όγκο «δουλειάς» ώστε να συνεχίσει να φοράει το εθνόσημο.