Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι: Η Αλ Χιλάλ προσφέρει 90 εκατομμύρια ευρώ για τον 37χρονο Πολωνό
Ο Πολωνός επιθετικός φαίνεται να αποχωρεί από τη Βαρκελώνη και ετοιμάζει βαλίτσες για Σαουδική Αραβία.
Ο Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι πριν από λίγες ημέρες κατέκτησε το τρίτο του πρωτάθλημα με την Μπαρτσελόνα. Το μέλλον του όμως, μοιάζει να είναι μακριά από τη Βαρκελώνη.
Σύμφωνα με κορυφαία σατ που ειδικεύονται στο ρεπορταζ των πρωταθλητών Ισπανίας, ο 37χρονος Πολωνός θα αποχωρήσει από τους «Μπλαουγκράνα».
Η «χρυσή» πρόταση από τη Σαουδική Αραβία
Μάλιστα, η πρόταση από την Αλ Χιλάλ αγγίζει τα 90 εκατομμύρια ευρώ ετησίως, με στόχο να αγωνιστεί στη Saudi Pro League. Στο παιχνίδι για την απόκτησή του έχουν μπει οι Γιουβέντους και Σικάγο Φάιαρ του MLS.
Ο Λεβαντόφσκι φαίνεται να μην έχει αποφασίσει ακόμα για το μέλλον του, καθώς στο πίσω μέρος του κεφαλιού του είναι ακόμα η Εθνική όμαδα. Όπως γράφεται θέλει να συνεχίσει να παιζει γι'αυτήν, οπότε θα πρέπει να διαχειριστεί τον όγκο «δουλειάς» ώστε να συνεχίσει να φοράει το εθνόσημο.