Απίστευτο περιστατικό: Γνωστός ποδοσφαιριστής έπεσε θύμα επίθεσης από stalker

Ο ποδοσφαιριστής της Γαλατασαράι Λούκας Τορέιρα, που στο παρελθόν έχει αγωνιστεί σε Άρσεναλ, Ατλέτικο και Φιορεντίνα, υπήρξε θύμα επίθεσης στην Κωσταντινούπολη, από εμμονικό φαν της συντρόφου του.



Ο Ουρουγουανός άσσος βρισκόταν σε εμπορικό κέντρο στην περιοχή Μπέγιογλου της Κωνσταντινούπολης. Όπως είναι φυσικό, μόλις έγινε αντιληπτός από τους περαστικούς, πολλοί του ζήτησαν να φωτογραφηθούν μαζί του. Ένας από αυτούς που πλησίασαν τον ποδοσφαιριστή, αντί να ζητήσει φωτογραφία, του επιτέθηκε με γροθιά. Η επέμβαση των φίλων του Τορέιρα, απέτρεψαν την περαιτέρω κλιμάκωση του επεισοδίου.

Η εμμονή του με τον Τορέιρα



Ο δράστης που έχει συλληφθεί και ταυτοποιηθεί από τις αρχές, φέρεται να έχει εμμονή με τη σύντροφο του 30χρονου άσσου, το μοντέλο και ηθοποιό Ντεβρίμ Οζκάν, και κατ' επέκταση μίσος για τον ποδοσφαιριστή. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, ο δράστης φέρεται να ομολόγησε: «Αφού είδα φωτογραφίες της Ντεβρίμ Οζκάν με τον Λούκας Τορέιρα πριν από έναν χρόνο, άρχισα να τον μισώ».



😳🇺🇾🇹🇷 Lucas Torreira fue GOLPEADO por un hombre que está OBSESIONADO con su mujer, en Turquía.



El agresor incluso tenía una ORDEN DE ALEJAMIENTO y fue llevado a PRISIÓN. ⛔️ pic.twitter.com/xcHAuAXgeA — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) May 13, 2026

Από μια φωτογραφία ξεκίνησαν όλα..



Από τη μεριά του ο ποδοσφαιριστής σύμφωνα με το «CNN Türk» περιέγραψε το περιστατικό ως εξής: «Ένας άνδρας με πλησίασε και είπε ότι ήθελε να βγάλει φωτογραφία μαζί μου. Αφού βγάλαμε τη φωτογραφία, είδα έναν άλλον άνδρα να πλησιάζει και νόμιζα ότι ήθελε κι αυτός να φωτογραφηθεί. Όταν όμως ήρθε κοντά, με χτύπησε ξαφνικά στην αριστερή πλευρά του κεφαλιού. Δεν κατάλαβα τι συνέβαινε.

Προσπάθησα να αμυνθώ και ο οδηγός μου μαζί με τον φίλο μου, που ήταν εκεί, επενέβησαν για να με προστατεύσουν και να απομακρύνουν τον δράστη. Μετά τον διαχωρισμό, ο άνδρας μπήκε σε ταξί και προσπάθησε να φύγει. Δεν άσκησα καμία σωματική βία εναντίον του. Δεν ξέρω γιατί το έκανε αυτό· δεν τον είχα ξαναδεί ποτέ. Μετά το περιστατικό πήγα στο νοσοκομείο για εξετάσεις και θέλω να καταθέσω αναφορά στις αρχές».

Αποκάλυψε επίσης ότι ο δράστης τον έχει παρενοχλήσει μέσω social media με το ίδιο κίνητρο και σκοπεύει να κινηθεί νομικά εναντίον του.



Η εταιρεία που έχει αναλάβει την εκπροσώπηση του παίκτη ανακοίνωσε: «Θέλουμε να καθησυχάσουμε όλους για την κατάσταση του Λούκας Τορέιρα. Τις τελευταίες ώρες ο ποδοσφαιριστής της Γαλατασαράι δέχθηκε επίθεση στην Κωνσταντινούπολη, αλλά το περιστατικό τέθηκε γρήγορα υπό έλεγχο από τις αρχές και ο δράστης έχει ήδη συλληφθεί. Ευτυχώς, ο Λούκας είναι ασφαλής και εκτός κινδύνου. Ευχαριστούμε για τα μηνύματα υποστήριξης και ενδιαφέροντος για έναν από τους σημαντικότερους Ουρουγουανούς αθλητές στο εξωτερικό».







