ΑΕΚ: «Δένει» Γκατσίνοβιτς έως το 2028

Ο Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς θα παραμείνει στην ΑΕΚ έως και το καλοκαίρι του 2028.

Οι δυο πλευρές ήρθαν σε συμφωνία και ο 31χρονος ετοιμάζεται να κλείσει εξαετία στην «Ένωση». Μάλιστα, το συμβόλαιο του λήγει στις 30 Ιουνίου και παράλληλα υπήρχαν «σειρήνες» από την πατρίδα του, όμως ίδιος θέλησε να παραμείνει στην Ελλάδα.

Ο Γκατσίνοβιτς μετακόμισε από την Χόφενχαϊμ στην ΑΕΚ, το καλοκαίρι του 2022. Από τότε μετράει 130 συμμετοχές με 19 τέρματα ενώ έχει μοιράσει 8 ασίστ. Πανηγύρισε το νταμπλ της σεζόν 2022/23,με 9 γκολ και 3 ασίστ στο πρωτάθλημα.

Φέτος με τον Μάρκο Νίκολιτς κατέκτησε το δεύτερο του πρωτάθλημα και πραγματοποίησε 31 συμμετοχές σκοράροντας δύο γκολ και δίνοντας μία ασίστ.