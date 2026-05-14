Σπορ ΑΕΚ Ποδόσφαιρο

ΑΕΚ: «Δένει» Γκατσίνοβιτς έως το 2028

Ο Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς συμφώνησε με την ΑΕΚ για επέκταση της συνεργασίας τους, έως το καλοκαίρι του 2028.

eurokinissi
eurokinissi
Συντακτική Ομάδα Flash.gr

Κάνε κλικ και δες περισσότερο
Flash.gr στην αναζήτηση της Google

Πρόσθεσέ το στην Google

Ο Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς θα παραμείνει στην ΑΕΚ έως και το καλοκαίρι του 2028

Οι δυο πλευρές ήρθαν σε συμφωνία και ο 31χρονος ετοιμάζεται να κλείσει εξαετία στην «Ένωση». Μάλιστα, το συμβόλαιο του λήγει στις 30 Ιουνίου και παράλληλα υπήρχαν «σειρήνες» από την πατρίδα του, όμως  ίδιος θέλησε να παραμείνει στην Ελλάδα.

Ο Γκατσίνοβιτς μετακόμισε από την Χόφενχαϊμ στην ΑΕΚ, το καλοκαίρι του 2022. Από τότε μετράει 130 συμμετοχές με 19 τέρματα ενώ έχει μοιράσει 8 ασίστ. Πανηγύρισε το νταμπλ της σεζόν 2022/23,με 9 γκολ και 3 ασίστ στο πρωτάθλημα.

Φέτος με τον Μάρκο Νίκολιτς κατέκτησε το δεύτερο του πρωτάθλημα και πραγματοποίησε 31 συμμετοχές σκοράροντας δύο γκολ και δίνοντας μία ασίστ. 

Κάνε κλικ και δες περισσότερο
Flash.gr στην αναζήτηση της Google

Πρόσθεσέ το στην Google

Διάβασε σχετικά

Διάβασε περισσότερα

Σπορ ΑΕΚ Ποδόσφαιρο

ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ

Loader