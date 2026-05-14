ΑΕΚ: Έτσι θα γιορτάσει τον τίτλο - Η φιέστα που θα γράψει ιστορία

Η ΑΕΚ ζει σε ρυθμούς πρωταθλήματος, με τη Νέα Φιλαδέλφεια να έχει μετατραπεί σε επίκεντρο των εορτασμών για την κατάκτηση του 14ου τίτλου της ιστορίας της. Οι εκδηλώσεις που έχει οργανώσει η ΠΑΕ θα διαρκέσουν όλο το Σαββατοκύριακο, με αποκορύφωμα τη φιέστα και την απονομή του τροπαίου το βράδυ της Κυριακής.



Από το πρωί της Πέμπτης, ολόκληρος ο Δήμος Νέας Φιλαδέλφειας - Νέας Χαλκηδόνας έχει «ντυθεί» στα κιτρινόμαυρα, καθώς έχουν τοποθετηθεί εκατοντάδες σημεία με αναφορές στα 14 πρωταθλήματα της ομάδας και το σύνθημα «Υπομονή - Επιμονή - Πίστη - Πάθος». Παράλληλα, στην Πλατεία του Αετού κυματίζει η μεγαλύτερη σημαία της ΑΕΚ που έχει παρουσιαστεί ποτέ, ενώ η περιοχή θα παραμείνει φωταγωγημένη μέχρι τα ξημερώματα της Δευτέρας.



Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων ξεκινά ουσιαστικά το Σάββατο 16 Μαΐου. Στις 17:30 η ομάδα θα πραγματοποιήσει την τελευταία της προπόνηση πριν το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό στην ALLWYN Arena, με την παρουσία του κόσμου στις εξέδρες. Οι πύλες του γηπέδου θα ανοίξουν από τις 17:00, δίνοντας την ευκαιρία στους φίλους της ΑΕΚ να αποθεώσουν τους πρωταθλητές, ιδιαίτερα όσους δεν κατάφεραν να βρουν εισιτήριο για τη φιέστα της Κυριακής.



Από τις 16:30 στην Πλατεία του Αετού θα υπάρχουν δραστηριότητες για μικρούς και μεγάλους, με face painting και εορταστικό πρόγραμμα, ενώ αργότερα θα ακολουθήσουν live performances και χορευτικά shows.



Η κορύφωση των εκδηλώσεων θα έρθει την Κυριακή 17 Μαΐου. Από το πρωί, ο χώρος γύρω από την ALLWYN Arena αναμένεται να γεμίσει από οπαδούς της ΑΕΚ, ενώ από τις 10:00 έως τις 14:00 θα λειτουργεί σημείο εθελοντικής αιμοδοσίας σε συνεργασία με το ΓΝΑ «Αλεξάνδρα».



Για όσους δεν θα βρεθούν μέσα στο γήπεδο, στην Πλατεία του Αετού θα τοποθετηθεί γιγαντοοθόνη, η οποία από τις 18:30 θα μεταδίδει ζωντανά όσα συμβαίνουν πριν, κατά τη διάρκεια και μετά το παιχνίδι, μέχρι την ολοκλήρωση της φιέστας.



Το βράδυ της Κυριακής, μετά το τέλος της αναμέτρησης, οι ποδοσφαιριστές της ΑΕΚ θα σηκώσουν το τρόπαιο του πρωταθλητή μπροστά στον κόσμο της ομάδας, σε μια βραδιά που οι άνθρωποι της Ένωσης θέλουν να μείνει αξέχαστη.

Το εορταστικό πρόγραμμα της ΑΕΚ

Αναλυτικά οι δράσεις που ανακοίνωσε η ΠΑΕ ΑΕΚ:

Σάββατο 16 Μαΐου

Το Σάββατο, στις 17.30 η ομάδα θα κάνει την τελευταία της προπόνηση πριν τον αγώνα με τον Ολυμπιακό στην ALLWYN Arena και ο κόσμος της ΑΕΚ θα μπορεί να την παρακολουθήσει ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΣ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ.

Όλες οι θύρες του γηπέδου θα είναι ανοιχτές από τις 5 μμ και θα περιμένουν τους οπαδούς για μία πρώτη αποθέωση των πρωταθλητών μας. Θα είναι μία πρωτοβουλία της ΠΑΕ ΑΕΚ, κυρίως για αυτούς που δεν κατάφεραν να εξασφαλίσουν εισιτήριο για τον αγώνα της Κυριακής.

Από τις 16.30 και μετά, οι μικροί αλλά και οι μεγάλοι φίλοι της ΑΕΚ θα μπορούν να κάνουν face painting σε ειδικό σημείο στην Πλατεία του Αετού, ενώ μετά τις 18.30 θα αρχίσει πρόγραμμα με live performance και dancing show.



Κυριακή 17 Μαΐου

Η Κυριακή θα είναι η μεγάλη μέρα αλλά και η μεγάλη νύχτα! Τα προπύλαια της ALLWYN Arena θα είναι από νωρίς ο τόπος συγκέντρωσης οπαδών της ομάδας.

Στο χρονικό διάστημα 10.00-14.00 θα υπάρχει ειδικό σημείο για εθελοντική αιμοδοσία, υπό την αιγίδα του ΓΝΑ Αλεξάνδρα.

Έξω από το γήπεδο, στην Πλατεία του Αετού, θα έχει τοποθετηθεί γιγαντοοθόνη, η οποία θα μεταδίδει συνεχώς live από τις 18.30 έως και τη λήξη όλου του τελετουργικού τα μεσάνυχτα, για όσους δεν θα έχουν καταφέρει να εξασφαλίσουν θέση μέσα στο γήπεδο.

Οι εκδηλώσεις θα κορυφωθούν το βράδυ, μετά τον αγώνα, όταν οι Πρωταθλητές θα τιμηθούν από το λαό της ΑΕΚ και όλοι θα πανηγυρίσουν την απονομή του τροπαίου σε μια φιέστα που θα γράψει ιστορία.

Η γιορτή του τίτλου έχει αρχίσει από το βράδυ της αγωνιστικής της 10ης Μαΐου, όμως τα καλύτερα έρχονται από το Σάββατο 16 Μαΐου μέχρι το βράδυ της Κυριακής 17 Μαΐου» καταλήγει η ανακοίνωση της ΠΑΕ ΑΕΚ.