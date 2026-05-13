Φιλίπε Ρέλβας: Από τα αζήτητα της Πορτογαλίας, πρωταθλητής με την ΑΕΚ

Η ΑΕΚ αναδείχθηκε και επίσημα πρωταθλήτρια Ελλάδας για το 2026, αυτό βασίστηκε στον πετυχημένο καλοκαιρινό της σχεδιασμό και μέρος αυτού ήταν και ο Πορτογάλος στόπερ. Ο Φιλίπε Ρέλβας δεν έρχεται από τις «βιτρίνες» του πορτογαλικού ποδοσφαίρου. Δεν πέρασε από τις ακαδημίες των τριών μεγάλων ομάδων της χώρας, της Μπενφίκα, της Πόρτο ή της Σπόρτινγκ, ούτε αναπτύχθηκε μέσα σε αυτά τα περιβάλλοντα. Η διαδρομή του ξεκινά από χαμηλότερα επίπεδα.

Από την Γ' κατηγορία της Πορτογαλίας στο Champions League με την ΑΕΚ

Το 2020 αγωνιζόταν στην Πέδρας Ρούμπρας, στην τρίτη κατηγορία της Πορτογαλίας, σε ένα επίπεδο που απέχει αρκετά από το επαγγελματικό πάνω ράφι του πορτογαλικού ποδοσφαίρου. Εκείνη την περίοδο δεν υπήρχε κάτι που να δείχνει ότι λίγα χρόνια αργότερα θα είναι βασικός σε ομάδα πρωταθλητισμού.

Η πορεία του μέχρι τότε ήταν σταδιακή. Από τις ακαδημίες της Φεϊρένσε πέρασε στη Γκοντομάρ και στη συνέχεια στην Πέδρας Ρούμπρας, πάντα σε ομάδες χαμηλότερων κατηγοριών, χωρίς ιδιαίτερη προβολή. Ο ίδιος έχει περιγράψει αυτή τη διαδρομή ως ταπεινή, τονίζοντας ότι ανέβαινε επίπεδο-επίπεδο χωρίς να του χαρίζεται τίποτα.



Το 2020 πήρε την πρώτη του σοβαρή ευκαιρία όταν η Πορτιμονένσε τον ενέταξε αρχικά στην Κ23 ομάδα της. Δεν μπήκε απευθείας στην πρώτη ομάδα, όμως πολύ γρήγορα κέρδισε θέση. Με το ύψος του, το αριστερό του πόδι και την παρουσία του στο ψηλό παιχνίδι, ανέβηκε σταδιακά και καθιερώθηκε στην Πριμέιρα Λίγκα.



Στην Πορτιμονένσε έμεινε αρκετά χρόνια και ξεπέρασε τις 100 συμμετοχές στο πορτογαλικό πρωτάθλημα. Εκεί «χτίστηκε» ως στόπερ, με βασικά χαρακτηριστικά τη δύναμη στις μονομαχίες, την καλή τοποθέτηση και την ακρίβεια στην πρώτη πάσα.



Το 2025 πήγε στη Βιτόρια Γκιμαράες, βλέποντάς τον ως παίκτη που μπορεί να σταθεί σε πιο απαιτητικό επίπεδο και σε ομάδες με ευρωπαϊκές φιλοδοξίες. Η παρουσία του εκεί ήταν σύντομη, αλλά αρκετή για να δείξει ότι μπορεί να ανταποκριθεί σε υψηλότερο ρυθμό.



Το καλοκαίρι του 2025 ήρθε η μεταγραφή του στην ΑΕΚ, με ποσό που σύμφωνα με πορτογαλικά ρεπορτάζ έφτασε περίπου τα 3-3,5 εκατομμύρια ευρώ. Από την πρώτη στιγμή πήρε ρόλο στην ομάδα και εξελίχθηκε γρήγορα σε βασικό κομμάτι της άμυνας. Σε δηλώσεις του είχε αναφέρει ότι η επιλογή της ΑΕΚ ήταν εύκολη, λόγω του πρότζεκτ.

Τα νούμερα του καθοριστικού Ρέλβας

Τη φετινή- πρωταθληματική σεζόν, δύο αγωνιστικές πριν τη λήξη της, έχει 3.978 λεπτά συμμετοχής, όντας τρίτος στο ρόστερ της ΑΕΚ πίσω μόνο από τον κίπερ Στρακόσα και τον Λάζαρο Ρότα. Είχε 59,1 ακριβείς πάσες ανά παιχνίδι (91%) , ήταν πρώτος στην ομάδα σε μακρινές μπαλιές με 3,3 εύστοχες ανά αγώνα, πρώτος σε κλεψίματα με 1,2 ανά παιχνίδι και πρώτος σε αποκρούσεις με 5,0 ανά αγώνα, μπροστά από τον Μουκουντί που είχε 3,9. Όλα αυτά δείχνουν καθαρά τον ρόλο που είχε μέσα στη σεζόν και τη συνέπειά του σε άμυνα και ανάπτυξη.



Μία από τις πιο πετυχημένες μεταγραφές της ΑΕΚ τα τελευταία χρόνια στο πρωτάθλημα, αν σκεφτεί κανείς τον ρόλο που πήρε από την πρώτη στιγμή και την επίδρασή του στην αμυντική λειτουργία της ομάδας.