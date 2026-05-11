Σπορ Μπαρτσελόνα La Liga ποδοσφαιριστής Ποδόσφαιρο

Ζοάο Κανσέλο: Γράφει ιστορία με ρεκόρ κατακτήσεων στα πέντε κορυφαία πρωταθλήματα

Ο Πορτογάλος έγραψε ιστορία μετά την κατάκτηση της La Liga με την Μπαρτσελόνα, με τέσσερις κατακτήσεις στα πέντε κορυφαία πρωταθλήματα.

Συντακτική Ομάδα Flash.gr

Η Μπαρτσελόνα με το 2-0 εναντίον της Ρεάλ Μαδρίτης στο Καμπ Νου κατέκτησε τo 29ο πρωτάθλημα Ισπανίας και παράλληλα ο Ζοάο Κανσέλο γράφει τη δική του ξεχωριστή ιστορία.

Ο 31χρονος Πορτογάλος με την κατάκτηση αυτή «τρέχει» ένα μοναδικό ρεκόρ με τέσσερις κατακτήσεις στα πέντε κορυφαία πρωταθλήματα της Ευρώπης.

Το 2018-19 με τα χρώματα της Γιουβέντους πήρε το πρώτο του πρωτάθλημα και στην συνέχεια κατέκτησε τρία σερί πρωταθλήματα στην Premier League με την Μάντσεστερ Σίτι (2020-21, 2021-22, 2022-23). Μάλιστα στο τέλος της σεζόν 2022-23 στέφθηκε πρωταθλητής Γερμανίας με την Μπάγερν Μονάχου ως δανεικός από τους «Πολίτες».

Πλέον προσθέτει ένα ακόμα στην συλλογή του, αφού με τη φανέλα της Μπαρτσελόνα κατέκτησε το ισπανικό πρωτάθλημα.

Ο Κανσέλο επίσης έχει «ντυθεί» πρωταθλητής και στην πατρίδα του με την Μπενφίκα τη σεζόν 2013-14, δημιουργώντας ένα σπάνιο ρεκόρ στην ιστορία του ποδοσφαίρου, καθώς έχει κατακτήσει πρωτάθλημ σε πέντε διαφορετικές χώρες.

