Ζοάο Κανσέλο: Γράφει ιστορία με ρεκόρ κατακτήσεων στα πέντε κορυφαία πρωταθλήματα

Η Μπαρτσελόνα με το 2-0 εναντίον της Ρεάλ Μαδρίτης στο Καμπ Νου κατέκτησε τo 29ο πρωτάθλημα Ισπανίας και παράλληλα ο Ζοάο Κανσέλο γράφει τη δική του ξεχωριστή ιστορία.

Ο 31χρονος Πορτογάλος με την κατάκτηση αυτή «τρέχει» ένα μοναδικό ρεκόρ με τέσσερις κατακτήσεις στα πέντε κορυφαία πρωταθλήματα της Ευρώπης.

💙❤️ João Cancelo becomes the first player ever to win the league title in four of top five European leagues.



🏆🇮🇹 Juventus

🏆🇪🇸 Barcelona

🏆🇩🇪 FC Bayern

🏆🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Man City pic.twitter.com/llnxeP6pgD — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 11, 2026

Το 2018-19 με τα χρώματα της Γιουβέντους πήρε το πρώτο του πρωτάθλημα και στην συνέχεια κατέκτησε τρία σερί πρωταθλήματα στην Premier League με την Μάντσεστερ Σίτι (2020-21, 2021-22, 2022-23). Μάλιστα στο τέλος της σεζόν 2022-23 στέφθηκε πρωταθλητής Γερμανίας με την Μπάγερν Μονάχου ως δανεικός από τους «Πολίτες».

Πλέον προσθέτει ένα ακόμα στην συλλογή του, αφού με τη φανέλα της Μπαρτσελόνα κατέκτησε το ισπανικό πρωτάθλημα.

Campeão em Itália 🇮🇹✅

Campeão em Inglaterra 🇬🇧✅

Campeão na Alemanha 🇩🇪✅

Campeão em Espanha 🇪🇸✅



João Cancelo fez história ao tornar-se no primeiro jogador a ser campeão em quatro das cinco principais ligas europeias!#joaocancelo pic.twitter.com/AZBfntFsuB — A BOLA (@abolapt) May 11, 2026

Ο Κανσέλο επίσης έχει «ντυθεί» πρωταθλητής και στην πατρίδα του με την Μπενφίκα τη σεζόν 2013-14, δημιουργώντας ένα σπάνιο ρεκόρ στην ιστορία του ποδοσφαίρου, καθώς έχει κατακτήσει πρωτάθλημ σε πέντε διαφορετικές χώρες.