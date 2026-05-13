Ρεάλ Μπέτις: Οι «Βερδιμπλάνκος» εξασφάλισαν το Champions League και το πανηγύρισαν με επικό video

Η Μπέτις εκμεταλλεύτηκε την ήττα της Θέλτα από τη Λεβάντε, επικράτησε με 2-1 της Έλτσε στη Σεβίλλη και εξασφάλισε μαθηματικά την παρουσία της στο επόμενο Champions League.



Οι «Βερδιμπλάνκος» επιστρέφουν στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση για πρώτη φορά μετά τη σεζόν 2005-06. Παρότι ολοκλήρωσαν το πρωτάθλημα στην πέμπτη θέση, η Ισπανία φέτος εξασφάλισε πέντε εισιτήρια για το Champions League.



Μετά τη σημαντική νίκη απέναντι στην Έλτσε, ο επίσημος λογαριασμός της Σεβίλλης στα social media πανηγύρισε την πρόκριση με ένα επικό βίντεο εμπνευσμένο από τον Mr. Bean.

