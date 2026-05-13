Κέρδισε τρόπαιο χωρίς να το θυμάται- Η απίστευτη ιστορία ποδοσφαιριστή της Κρίσταλ Πάλας

Η Κρίσταλ Πάλας πέρσι στις 17 Μαίου έγραψε «χρυσή σελίδα» στην ιστορία της, αφού κατέκτησε το πρώτο της τρόπαιο, το FA Cup. Παρότι οι στιγμές ήταν μεγάλες και είναι ένα ιστορικό ματς για τους «αετούς», υπάρχει ένας παίκτης που βρισκόταν στον αγωνιστικό χώρο χωρίς να το θυμάται.

Πρόκειται για τον Άνταμ Γουόρντον, ο οποίος δέχτηκε χτύπημα από ενα σουτ του Ντε Μπρόινε στο πίσω μέρος του κεφαλιού του 73ο λεπτό. Ο Άγγλος παρέμεινε στον αγωνιστικό χώρο μέχρι το 87΄ όπου πέρασε στη θέση του ο Γουίλ Χιούζ, με τον Άνταμ να φεύγει απευθείας στο νοσοκομείο.

Ο ίδιος σε συνέντευξή του στην ιστοσελίδα «Scouted» , δήλωσε:

«Έχω δει αμέτρητα βίντεο και κάπως ξέρω τι συνέβη, αλλά δεν υπάρχει καμία μνήμη ή ανάμνηση του αγώνα. Θυμάμαι αόριστα τον Έζε να σκοράρει και τον Χέντερσον να αποκρούει το πέναλτι, αλλά όλα τα υπόλοιπα λείπουν».

Επιπλέον επισήμανε:

«Είναι περίεργο, γιατί προφανώς απάντησα σε όλες τις ερωτήσεις που μου έκαναν αρχικά. Ήξερα ποιος ήμουν, πού βρισκόμουν, ποιο ήταν το σκορ, αλλά η διάσειση πρέπει να με επηρέασε μετά, γιατί όταν επέστρεψα στο γήπεδο, συνέχιζα να ρωτάω τον Ρίτσαρντς ποιο ήταν το σκορ. Εκείνος προσπαθεί να συγκεντρωθεί κι εγώ κάνω χαζές ερωτήσεις. Δεν ξέρω πώς κατάφερα να συνεχίσω να παίζω για δέκα λεπτά μετά από αυτό».