Κριστιάνο Ρονάλντο: Γκολ από πλάγιο στο 90'+8 του στέρησε τη μαθηματική κατάκτηση του πρωταθλήματος

Η Αλ Νασρ άγγιξε το πρωτάθλημα, όμως ένα απίθανο λάθος στις καθυστερήσεις της στέρησε τη μαθηματική στέψη! Η ομάδα του Κριστιάνο Ρονάλντο έμεινε στο 1-1 απέναντι στην Αλ Χιλάλ στο μεγάλο ντέρμπι της Saudi Pro League και πλέον η φιέστα μεταφέρεται για την τελευταία αγωνιστική.



Οι γηπεδούχοι είχαν πάρει προβάδισμα από το πρώτο μέρος χάρη στο γκολ του Μοχάμεντ Σιμακάν και κρατούσαν στα χέρια τους τον τίτλο, αφού με νίκη θα εξασφάλιζαν και μαθηματικά το πρωτάθλημα μετά από επτά χρόνια αναμονής.



Ωστόσο, ενώ όλα έδειχναν πως η ομάδα του Ζόρζε Ζεσούς θα πανηγύριζε από τώρα, ο τερματοφύλακας Μπέντο υπέπεσε σε ολέθριο λάθος στην τελευταία φάση του αγώνα, στέλνοντας άθελά του την μπάλα στα δίχτυα ενώ πήγε να την μπλοκάρει μετά απο πλάγιο άουτ και χαρίζοντας τον βαθμό στην Αλ Χιλάλ.

BIG MISTAKE BY THE KEEPER COSTS AL NASSR THE TITLE 😳 pic.twitter.com/nJLV1iyTBd — FOX Soccer (@FOXSoccer) May 12, 2026





Παρά τη σοκαριστική εξέλιξη, η Αλ Νασρ εξακολουθεί να έχει ξεκάθαρο προβάδισμα στη μάχη του τίτλου, αφού διατηρεί διαφορά πέντε βαθμών από την αντίπαλό της, που όμως έχει παιχνίδι λιγότερο. Πλέον, η ομάδα του Ρονάλντο χρειάζεται απλώς μία νίκη απέναντι στην Ντάμακ την τελευταία αγωνιστική για να κατακτήσει το πρωτάθλημα Σαουδικής Αραβίας.