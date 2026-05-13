Σάρα Ένγκελς: Η εντυπωσιακή τραγουδίστρια της Γερμανίας είναι παντρεμένη με πρώην ποδοσφαιριστή

Ο μήνας που διοργανώνεται η Eurovision, είναι σίγουρα ένας από αυτούς που συγκεντρώνει πολύ κόσμο και τηλεθέαση. Όμως κάθε χρόνο υπάρχουν διαγωνιζόμενοι που συνδέονται και με άλλα σημαντικά πράγματα όπως είναι ο αθλητισμός.

Σε αυτή τη περίπτωση η τραγουδίστρια που εκπροσωπεί τη Γερμανία, Σάρα Ένγκελς, είναι από τις πιο «hot» παρουσίες τις διοργάνωσης και είναι μάλιστα παντρεμένη με πρώην ποδοσφαιριστή.

Πρόκειται για τον Τζούλιαν Ένγκελς. Έναν παίκτη που αγωνίστηκε σε Μπόχουμ και DC United και είναι δεσμευμένοι από το 2021. Ωστόσο, το εντυπωσιακό στοιχείο είναι πως ο Τζούλιαν επέλεξε μετά τον γάμο να υιοθετήσει το επώνυμο της συζύγου του, μια απόφαση που δεν συνηθίζεται ιδιαίτερα.

Η Γερμανίδα ανέβηκε στη σκηνή και εκτέλεσε ένα εξαιρετικό performance για το τραγούδι «fire».