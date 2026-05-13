Με «λάμψη ΝΒΑ» σήμερα το κέντρο της Αθήνας - Στην Πλατεία Κοτζιά το ιστορικό τρόπαιο Larry O’Brien

Η καρδιά του παγκόσμιου μπάσκετ χτυπάει στο κέντρο της Αθήνας, καθώς το ιστορικό τρόπαιο του NBA έκανε την εμφάνισή του στην Πλατεία Κοτζιά.

Το εμβληματικό τρόπαιο Larry O’Brien, σύμβολο της κορυφής του παγκόσμιου μπάσκετ, βρίσκεται για λίγες ώρες στην ελληνική πρωτεύουσα, δίνοντας στους φίλους του αθλήματος την ευκαιρία να το δουν από κοντά, να φωτογραφηθούν μαζί του και να ζήσουν μια μοναδική εμπειρία με «άρωμα» Αμερικής.

Βίντεο: Μιχάλης Λεγάκης pic.twitter.com/qXicgwkECO — Flash.gr (@flashgrofficial) May 13, 2026

Το τρόπαιο που έχουν σηκώσει θρύλοι του παγκόσμιου μπάσκετ όπως ο Michael Jordan, ο LeBron James, ο Stephen Curry, ο Dirk Nowitzki αλλά και ο δικός μας Γιάννης Αντετοκούνμπο, θα βρίσκεται μέχρι τις 2 το μεσημέρι στην πλατεία Κοτζιά δίνοντας έτσι την ευκαιρία σε μικρούς και μεγάλους να δουν από κοντά το βαρύτιμο τρόπαιο.

Για λίγες ώρες, η Αθήνα γίνεται το επίκεντρο του παγκόσμιου μπάσκετ - και η Πλατεία Κοτζιά αποκτά τη λάμψη ενός πραγματικού NBA event, ενώ όλοι μετράνε αντίστροφα για το final four της Ευρωλίγκα που θα διεξαχθεί την επόμενη εβδομάδα και αυτό στην Αθήνα