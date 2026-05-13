Πέθανε στα 47 του ο Τζέισον Κόλινς, ο πρώτος ανοιχτά ομοφυλόφιλος παίκτης στο NBA

Ο πρώην παίκτης του NBA, Τζέισον Κόλινς, πέθανε σε ηλικία 47 ετών ύστερα από μάχη με γλοιοβλάστωμα, μια ιδιαίτερα επιθετική μορφή καρκίνου του εγκεφάλου. Την είδηση γνωστοποίησε η οικογένειά του, αναφέροντας πως ο παλαίμαχος σέντερ πάλεψε γενναία απέναντι στην ασθένεια.

Former 1st-rd pick Jason Collins has passed away at age 47 after a Stage 4 battle with glioblastoma.



Collins was the first openly gay player in NBA History.



Ο Κόλινς είχε αποκαλύψει το 2025 πως αντιμετώπιζε σοβαρό πρόβλημα υγείας, όταν οι γιατροί εντόπισαν μη χειρουργήσιμο όγκο στον εγκέφαλό του. Όπως είχε περιγράψει τότε, άρχισε να παρατηρεί δυσκολίες στη συγκέντρωση, κάτι που οδήγησε στις εξετάσεις και τελικά στη διάγνωση.

Υποβαλλόταν σε θεραπεία με στόχο να περιοριστεί η εξάπλωση της νόσου, ενώ είχε ταξιδέψει και στη Σιγκαπούρη για εξειδικευμένη χημειοθεραπεία. Παράλληλα λάμβανε το φάρμακο Avastin, το οποίο χρησιμοποιείται για την επιβράδυνση της ανάπτυξης τέτοιων όγκων.

Η είδηση του θανάτου του προκάλεσε συγκίνηση στον χώρο του αμερικανικού μπάσκετ. Ο κομισάριος του NBA, Άνταμ Σίλβερ , στάθηκε στη συμβολή του Κόλινς πέρα από τα παρκέ, τονίζοντας πως βοήθησε το NBA και συνολικά τον αθλητισμό να γίνουν πιο ανοιχτοί και συμπεριληπτικοί για τις επόμενες γενιές αθλητών.

Ο Τζέισον Κόλινς έγραψε ιστορία το 2013, όταν έγινε ο πρώτος εν ενεργεία παίκτης του NBA που δήλωσε δημόσια ότι είναι ομοφυλόφιλος. Η απόφασή του θεωρήθηκε ιστορική για τον αμερικανικό αθλητισμό και άνοιξε τον δρόμο για μεγαλύτερη αποδοχή και ορατότητα της LGBTQ+ κοινότητας στον επαγγελματικό αθλητισμό.

Σε παλαιότερες δηλώσεις του για την περιπέτεια της υγείας του, είχε αναφέρει πως η μάχη με τον καρκίνο τού θύμισε τη στιγμή που αποφάσισε να μιλήσει ανοιχτά για τη σεξουαλικότητά του, επισημαίνοντας πως το να ζει κανείς ως ο πραγματικός του εαυτός είναι η μεγαλύτερη ελευθερία.

Ο Κόλινς αγωνίστηκε στο NCAA με το Stanford University πριν επιλεγεί στο NBA, όπου φόρεσε τη φανέλα έξι διαφορετικών ομάδων σε καριέρα 13 ετών. Αποσύρθηκε από την ενεργό δράση το 2014, αφήνοντας το δικό του αποτύπωμα τόσο εντός όσο και εκτός γηπέδων.

Το γλοιοβλάστωμα θεωρείται η συχνότερη κακοήθης μορφή όγκου εγκεφάλου στους ενήλικες. Πρόκειται για ιδιαίτερα επιθετική νόσο, η οποία μπορεί να προκαλέσει συμπτώματα όπως κρίσεις, προβλήματα μνήμης και συγκέντρωσης, διαταραχές στην ομιλία ή την όραση, αλλά και δυσκολίες στην ισορροπία και την κίνηση. Παρά τις διαθέσιμες θεραπείες, μέχρι σήμερα δεν υπάρχει οριστική ίαση.