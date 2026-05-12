Νεκρός ο Μπράντον Κλαρκ των Μέμφις Γκρίζλις - Σοκ στο NBA και το παγκόσμιο μπάσκετ

Στενάχωρα είναι τα νέα στο NΒΑ καθώς ο παίκτης των Μέμφις Γκρίζλις, Μπράντον Κλαρκ έφυγε από τη ζωή χωρίς να έχει γίνει ακόμα γνωστή η αιτία. Ο Αμερικανός είχε επιλεχτεί στο ντραφτ του 2019, ως No21.

Την είδηση για το θάνατό του την ανακοίνωσε το γραφείο εκπροσώπησής του λέγοντας:

«Είμαστε απίστευτα συντετριμμένοι από τον θάνατο του Μπράντον Κλαρκ», δήλωσε η Priority Sports. «Ήταν τόσο αγαπητός από όλους μας εδώ, και από όλους όσους συναναστράφηκε στη ζωή του. Ήταν η πιο ευγενική ψυχή που ήταν πάντα εκεί για όλους τους φίλους και την οικογένειά του. Οι καρδιές μας είναι τόσο ραγισμένες καθώς σκεφτόμαστε τη μητέρα του, Γουίτνεϊ, ολόκληρη την οικογένειά του και όλους τους φίλους του. Από το λύκειο μέχρι το Πανεπιστήμιο του Σαν Χοσέ, από το Γκονζάγκα μέχρι τους Γκρίζλις, ο Μπράντον επηρέασε όλους όσους ήταν μέρος της ζωής του».

Η είδηση του θανάτου του Μπράντον Κλαρκ έρχεται έναν μήνα μετά τη σύλληψη του παίκτη. Στις 2 Απριλίου ο 29χρονος παίκτης, που ήταν ανενεργός λόγω τραυματισμών, είχε πέσει στα χέρια των Αρχών για κατοχή και διακίνηση παράνομων ουσιών. Επιπροσθέτως, οι Αρχές της Πολιτείας ισχυρίστηκαν και πως ο αθλητής παραβίασε και τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας, καθώς οδηγούσε με υπερβολική ταχύτητα κι ολοκλήρωνε συνεχώς αντικανονικά προσπεράσματα, στην προσπάθειά του να διαφύγει!